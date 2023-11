Wie geht es künftig mit den Wertachkliniken weiter?

Gesundheitswesen

Archivbild. Die Wertachklinik in Schwabmünchen. Foto: Karl Rosengart

Die 13 Mitglieder des Verwaltungsrats besprechen seit mittlerweile 17 Jahren sowohl die neue Chefarztposition für Anästhesie als auch die Etablierung einer eigenen Gefäßchirurgie am Standort Schwabmünchen und das zukünftige Kursangebot der Pflegeschule. Der Klinikvorstand kommt schließlich diesen Beschlüssen nach und leitet den alltäglichen Ablauf der Krankenhäuser durch die Entwicklung neuer Konzepte. Außerdem gilt er aufgrund der Fachkompetenz als Ansprechpartner für die Mitglieder des Verwaltungsrats.

Der Verwaltungsratsvorsitzende spricht sein Lob aus

„Im Laufe der Jahre haben sich 36 Frauen und Männer im Verwaltungsrat der Wertachkliniken umsichtig und engagiert für die gute, medizinische Versorgung des südlichen Augsburger Landkreises eingesetzt“, lobte der aktuelle Verwaltungsratsvorsitzende Norbert Krix in seiner Ansprache und dankte jedem Einzelnen, egal ob jemand das erste Mal oder bereits in der dritten Amtsperiode an der Sitzung teilnimmt. Seinen besonderen Dank sprach er an Hans Neubauer, den ehemaligen 2. Bürgermeister von Schwabmünchen, und Bernd Müller, den ehemaligen 1. Bürgermeister von Bobingen, aus. Diese unterstützen die Kliniken seit der Gründung im Verwaltungsrat und sind deshalb mitverantwortlich für den Erfolg des Krankenhauszusammenschlusses. Auch Michael Püschel, Krankenhausreferent des Landkreises Augsburg, welcher ebenfalls seit der Gründung der Wertachkliniken dabei ist, erhielt während der Jubiläumssitzung eine Urkunde für seine Verdienste.

Projekt „Zukunftsstrategie der Wertachkliniken“

Der Verwaltungsrat beschloss einstimmig den laufenden Vertrag mit Martin Gösele, dem derzeitigen Vorstand um weitere fünf Jahre zu verlängern. Dadurch möchte der Verwaltungsrat das Projekt „Zukunftsstrategie der Wertachkliniken“ stärken, welches vor zwei Jahren eingeführt wurde. Sie selbst bezeichnen die zukünftige Ausrichtung der Kliniken als einen langzeitigen Prozess, anstatt eines Sprints, denn nicht nur die Zeit, sondern auch die Krankenhausreform, die fortentwickelnde Ambulantisierung und die Weiterentwicklung der Uniklinik Augsburg müssen beachtet werden um den Betrieb der Wertachklinik in der Region voranzutreiben.