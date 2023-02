Haimer GmbH bleibt in der neuen Saison Premiumpartner der Augsburger Panther

Kooperation

In der Saison 2023-24 bleibt die Premiumpartnerschaft zwischen der Haimer GmbH und den Augsburger Panthern bestehen, sodass auch die Trikotwerbung fortgeführt wird. Foto: Augsburger Panther Eishockey GmbH

Bereits seit vier Spielzeiten unterstützt die Haimer GmbH die Augsburger Panther als Premiumpartner in der DEL. Die Werbepartnerschaft wurde ligaunabhängig für die Saison 2023-24 verlängert. Warum beide Seiten an dieser Kooperation weiterhin festhalten wollen.

„Wir sind in unserer Partnerschaft gemeinsam in der Champions Hockey League gestartet und durften mit unseren Kunden und Mitarbeitern unzählige Matches mit herausragender Stimmung erleben. Auch während der schwierigen Corona-Phase hatten wir keine Zweifel an unserem Engagement und stehen als verlässliches und nachhaltiges Unternehmen zu unserer Verantwortung – sowohl als Arbeitgeber als auch als Sponsor. Nach dem Motto ‚Jetzt erst recht‘ wollen wir unseren Teil zur neuen Aufbruchstimmung in der Eishockeystadt Augsburg beitragen – ganz gleich in welcher Liga“, sagt Andreas Haimer, Geschäftsführer und President der Haimer Group.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Verbundenheit zur Region

Panther-Geschäftsführer Maximilian Horber fügt hinzu: „Wir freuen uns, mit Haimer weiterhin einen starken Partner, zugleich Hidden Champion und Global Player mit regionalen Wurzeln, an unserer Seite zu wissen. Haimer und die Panther haben neben der starken Verbundenheit zur Region die Bodenständigkeit, Tradition und die Leidenschaft für den Sport und die Nachwuchsförderung gemeinsam. Seit vier Jahren zählt das mittelständische Unternehmen aus Igenhausen zu unseren Premium-Sponsoren und wir sind froh, dass Haimer auch unseren Weg in der kommenden Saison als wichtiger Partner begleiten wird.“

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Vielzahl an Werbemaßnahmen

Das mittelständische Maschinenbauunternehmen Haimer bekommt in der kommenden Spielzeit weiterhin die Trikotwerbung auf Heim- und Auswärtstrikots oberhalb der Brust, eine eigene Unternehmensloge im Curt-Frenzel-Stadion sowie Untereiswerbung und Einspieler auf der LED-Bande.