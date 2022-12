bayme vbm verleiht Agil.Award 2022 an Tresmo

Auszeichnung

Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer von bayme vbm. Foto: ibw

bayme vbm Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt erklärte zur Auszeichnung: „Kundenwünsche und Märkte verändern sich immer schneller. Dadurch steigen bei Produkten und Services die Anforderungen während der Markteinführungszeit permanent. Mit Flexibilität, Agilität und technischer Innovation müssen die Unternehmen die entsprechenden Anpassungen in der Organisation vornehmen. Der gegenwärtige Krisen-Cocktail zeigt: Wer in der Lage ist, schnell und flexibel auf ein dramatisch gewandeltes Umfeld zu reagieren, hat die besten Voraussetzungen, um zukünftigen Herausforderungen gewachsen zu sein und im Wettbewerb zu bestehen. Gerade deshalb brauchen wir ‚Agiles Arbeiten‘ für eine zukunftsgewandte und resiliente Arbeitswelt.“

Die Gewinner im Überblick

In der Kategorie „Kleine Unternehmen“ wurde die Tresmo GmbH aus Augsburg ausgezeichnet. In der Kategorie „Mittlere Unternehmen“ ging der Preis an die Quanos Content Solutions GmbH aus Mittelfranken. In der Sparte „Große Unternehmen“ erhielt das unterfränkische Unternehmen Leoni Bordnetz-Systeme GmbH den Award. In der Sonderkategorie mit Unternehmen von fünf bis zehn Mitarbeitern wurde hingegen die Isardigital GmbH aus Oberbayern ausgezeichnet.

Veränderungen als Chance verstehen

Dr. Florian Herrmann, Leiter der Staatskanzlei und Staatsminister für Bundesangelegenheiten und Medien, gratulierte den Gewinnern: „Die Preisträger sind echte bayerische Champions, die Veränderungen in der Branche als Chance verstehen und mit großer Innovationskraft beste Lösungen finden. Sie sichern damit ihren Erfolg in einem herausfordernden Markt. Zugleich sind sie Vorbilder für Unternehmen, die von diesen best-practice-Beispielen profitieren können. Die Betriebe leisten mit ihrer Agilität nicht nur viel für ihre Kunden und sichern Arbeitsplätze. Sie stärken auch den Wirtschaftsstandort Bayern insgesamt. Herzlichen Dank für das großartige Engagement und viel Erfolg für die Zukunft!“