bayme vbm richtet den „AusbildungsOffensive-Bayern Cup" in Augsurg aus

Nachwuchskräfte

Bertram Brossardt ist der Hauptgeschäftsführer der bayerischen Metall- und Elektroarbeitgeber bayme vbm. Foto: vbw

Das U15-Juniorinnen-Turnier mit 16 Mannschaften und über 180 Spielerinnen aus ganz Bayern fand beim TSV Schwaben-Augsburg bereits zum elften Mal statt. Der Hauptgeschäftsführer von bayme vbm Bertram Brossardt betonte anlässlich des Turniers: „Wir müssen unsere jungen, weiblichen Talente frühzeitig und zielgerichtet fördern. Das gilt für den Fußball genauso wie für die Welt der MINT-Berufe. Darum informieren wir die Mädchen im Rahmen des Turniers über die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie. Unsere Betriebe bieten sichere Zukunftschancen mit einer guten Ausbildungsvergütung. Indem wir Frauen früh für technische Berufe begeistern, unterstützen wir die Unternehmen gleichzeitig bei der Sicherung ihres Fachkräftebedarfes.“

Den Frauenanteil im Berufszweig erhöhen

Im Rahmenwettbewerb messen sich die Mannschaften beim Torwandschießen und einem Ausbildungs-Quiz. Brossardt erklärt: „Derzeit sind rund 25 Prozent der Beschäftigten in der bayerischen M+E-Industrie weiblich. Der Anteil wächst, er ist aber immer noch zu gering. Wir müssen die Potenziale heben und junge Mädchen auf die vielfältigen Karrieremöglichkeiten im MINT-Bereich aufmerksam machen. Darum steht abseits vom Spielfeld die Berufsorientierung auf dem Programm.“

Vereinstour durch die Fußballclubs

Bereits seit 2009 arbeitet die AusbildungsOffensive Bayern mit dem Bayerischen Fußball-Verband (BFV) zusammen. Im Jahr 2011 wird schließlich mit dem „AusbildungsOffensive-Bayern Cup“ eine Verbindung zum Frauen- und Mädchenfußball aufgebaut. Seit 2013 besuchen Info-Teams im Rahmen der „Vereinstour“ bayerische Klubs vor Ort und informieren die C- und B-Junioren im Rahmen des Trainings über die Ausbildungsmöglichkeiten in der Metall- und Elektroindustrie. „Der Teamgedanke und ein gutes Zusammenspiel sind auch über den Fußballplatz hinaus die Grundlage für Erfolg. Wir freuen uns daher sehr über die Teilnahme der jungen Talente an der Initiative und gratulieren den Siegerinnen des diesjährigen Turniers sehr herzlich“, fasst Brossardt zusammen.