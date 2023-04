Bauarbeiten der DB: Fahrplanabweichungen auch in Augsburg

Schienenarbeiten

Symbolbild. Auf der Strecke zwischen München und Augsburg fallen Züge aus. Foto: B4BSCHWABEN.de

Bauarbeiten der DB Netz AG bedeuten vom 14. auf den 15. April 2023 auf der Strecke Augsburg – Aichach – Ingolstadt Fahrplanänderungen und Schienenersatzverkehr mit Bussen.

Fahrplanänderungen durch Bauarbeiten

Die DB Netz AG führt Bauarbeiten durch, die von Freitag, 14., auf Samstag, 15. April 2023, Auswirkungen auf die Zugverbindungen der BRB im Netz Ammersee-Altmühltal haben. Auf der Strecke Augsburg – Aichach – Ingolstadt kommt es nachts in beiden Richtungen zu Fahrplanänderungen und Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen zwischen Augsburg-Hochzoll und Augsburg Hauptbahnhof. Die Busse und Züge fahren zum Teil erheblich später ab und kommen später an als die Züge im Standardfahrplan.

Informationen für Fahrgäste

Auf der Webseite der BRB finden Fahrgäste Sonderfahrpläne zum Download. Im Sonderfahrplan nicht aufgeführte Zugverbindungen fahren an allen Tagen ohne Abweichung nach dem Regelfahrplan.

Über die Bayerische Oberlandbahn GmbH und die Bayerische Regiobahn GmbH:

