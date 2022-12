BRB spendet 1.000 Euro an verschiedene Tafeln in Augsburg

Spendenaktion

Arnulf Schuchmann überreicht Susanne Steger den Spendenscheck. Quelle: BRB

Insgesamt 1.000 Euro sind durch indirekte Spenden der Abokunden zusammengekommmen. Im Rahmen einer weihnachtlichen Aktion geht das Geld an fünf Augsburger Tafeln in den Netzen der BRB.

Die erste Tafel wurde vor rund 20 Jahren gegründet, heute finden sich Tafeln fast überall in Deutschland. Auch in Kommunen entlang der fünf Streckennetze der BRB kann man sie finden. Die Spendenaktion ist unter anderem aus der Idee entstanden, Flüchtende zu unterstützen „Wir unterstützen in diesem Jahr mit unserer Weihnachtsspende Tafeln, weil wir die Not der Menschen, die nicht genug Geld haben, um sich selbst zu versorgen, deutlich gespürt haben, als die ersten Geflüchteten aus der Ukraine zu uns gekommen sind“, erklärt BRB-Geschäftsführer Arnulf Schuchmann.

BRB und ihr soziales Engagement

Schon damals wurde die Bayerische Regiobahn aktiv und stellte einen Zug in Freilassing ab, der den Geflüchteten als sichere Anlaufstelle für die ersten Stunden und die erste Nacht diente und von BRB-Mitarbeitenden unterstützt wurde. „Wir alle tragen soziale Verantwortung und mit unserer Spende wollen wir wenigstens einen kleinen Beitrag leisten und honorieren, was vor Ort von vielen Helferinnen und Helfern ehrenamtlich geleistet wird“ betont Schuchmann, das beeindrucke ihn sehr.

Was passiert mit dem Geld?

Doch das Geld erreicht auf diese Weise nicht nur Geflüchtete: Susanne Steger, Leiterin der Tafel Aichach fügt hinzu: „Wir freuen uns sehr über die 1.000-Euro Spende der BRB. Sie hilft gerade auch Kindern und Jugendlichen, denn die Geldnot ihrer Eltern trifft sie besonders hart. Daneben sind auch viele Senioren auf die Lebensmittelspenden angewiesen.“ Im Namen ihrer Zeitkarten-Abonnement-Kunden unterstützt die BRB jedes Jahr wohltätige Organisationen in ihren fünf Netzen mit 1.000 Euro. Dieses Jahr kommt es den Tafeln in Aichach, Buchloe, Freilassing, Gmund und Rosenheim zugute.