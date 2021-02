Bald wird nahe der Augsburger MAN-Kreuzung wieder gebaut

Symbolbild. Mit dem Start der Bauarbeiten an der MAN in Augsburg wird es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Foto: segovax / pixelio

In gut zwei Wochen starten neue Bauarbeiten nahe der MAN in Augsburg. Saniert wird unter anderem die Stadtbachbrücke. Aber auch ein weiterer Schritt in Richtung „Fahrradstadt“ soll in Angriff genommen werden.