Bahnhöfe und Aufenthaltsqualität in Augsburg soll gesteigert werden

Der Bundestagsabgeordnete Dr. Volker Ullrich hat Mitte August auf das Konjunktur- und Handwerksprogramm für attraktive Bahnhöfe in Augsburg aufmerksam gemacht. Außerdem fordert er weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität. Von diesem Sofortprogramm zur Attraktivitätssteigerung sollen vor allem Handwerksbetriebe und Reisende profitieren.

Hauptbahnhof und Bahnhof Oberhausen sollen modernisiert werden

In Augsburg sollen die Bahnhöfe „Augsburg Hauptbahnhof“ und „Augsburg Oberhausen“ von dem beschlossenen Sofortprogramm profitieren. An beiden Bahnhöfen werden noch in diesem Jahr die Bodenbeläge erneuert beziehungsweise ausgetauscht. Am Bahnhof „Augsburg Oberhausen“ werden darüber hinaus die Wandbeläge, die Farbe und die Fassaden ausgetauscht. Dafür werden vom Bund insgesamt 450.000 Euro zur Verfügung gestellt. „Ich freue mich, dass die beiden Bahnhöfe modernisiert werden können. Der Hauptbahnhof ist entscheidender Knotenpunkt des Bahnnetzes. Pro Tag werden 50.000 Fahrgäste registriert. Der Aufenthalt für die Reisenden muss so angenehm wie möglich gestaltet werden, damit der klimaschonendere Umstieg vom Auto auf die Bahn gut gelingt“, sagt Ullrich.

Attraktivitätssteigerung für den Standort Augsburg

Durch die im Sofortprogramm für Attraktivitätssteigerung angesetzte Maßnahme werde die Attraktivität der Bahnhöfe für Reisende gesteigert. Gleichzeitig soll auf diese Weise auch ein Konjunkturimpuls für kleine und mittelständische Handwerksbetriebe gesetzt werden.

Betriebe im Kampf gegen die Corona-Krise unterstützen

Der Abgeordnete Dr. Volker Ullrich setze seit seinem Einzug in den Deutschen Bundestag für Verbesserungen an den Augsburger Bahnhöfen und eine zügige Umsetzung ein. Darüber hinausmüssen, so Ullrich, weitere Investitionen getätigt werden, um kleine und mittelständische Betriebe im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise zu unterstützen.