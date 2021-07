Autohaus Franz Strobel feiert 50. Geburtstag in Augsburg

Einer der ältesten Toyota Händler Deutschlands empfängt anlässlich seines Firmenjubiläums hohen Besuch: André Schmidt, Präsident der Toyota Deutschland GmbH, macht Station in Augsburg. Am 01. Juli 1971 schließt die Autohaus Franz Strobel KG den Händlervertrag mit der Marke Toyota. Heute blickt Enrico Strobel, der 1991 die Geschäftsführung von seinem Vater übernimmt, auf 50 Jahre Firmengeschichte und zahlreiche Meilensteine zurück. So zum Beispiel die Erweiterung des Hauptsitzes in Augsburg-Lechhausen um drei weitere Autohäuser in Augsburg-Göggingen, Gersthofen und Kempten.

Zur Gratulation sind auch Regionalleiter Michael Stollenmaier und Distriktleiter Willibald Huber zu Besuch. Grund zu feiern gebe es in jedem Fall: Die Marke Toyota zeige sich in Deutschland unangefochten als größte japanische Automarke und sei auch im Raum Augsburg mit rund 9 Prozent Marktanteil äußerst beliebt, meldet das Autohaus.

Und auch der Blick in die Zukunft ist laut der Franz Strobel KG erfolgversprechend: „Ich freue mich, in der Zeit der großen Veränderungen der Automobilindustrie, wieder zurück nach Augsburg zu kommen. Ich bin mir sicher, dass Toyota mit einem auf die Bedürfnisse unserer Kunden fokussierten Händlernetz und motivierten Mitarbeitern bestens aufgestellt ist, diese neuen Herausforderungen anzunehmen,“ erklärt André Schmidt.

Unverändert bleibt unterdessen die Tatsache, dass Enrico Strobel das Rampenlicht meidet. Er sieht sich mehr als der Macher im Hintergrund. Unterstützt wird der Inhaber in der Geschäftsleitung von Helmut Sassarat, Peter Remitschka und Ursula Tham sowie durch seine Nichte Nadine Strobel, die das Marketing und die Werbung verantwortet. Das inhabergeführte Familien-Unternehmen beschäftigt derzeit rund 90 Mitarbeiter, von denen einige bis zu 45 Jahre dem Betrieb angehören.