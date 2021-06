Aus Augsburger Kanzlei Dr. Hille Zirch & Partner wird drei6null

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

drei6null ist der neue Name der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater aus dem Glaspalast Augsburg. drei6null definiere laut der Kanzlei dabei nicht nur die Gesamtheit der Dienstleistungen aus klassischer und digitaler Steuerberatung, Rechtsberatung, Wirtschaftsprüfung und IT. Es steht zudem für den Prozess, jede Leistung stetig auf Qualität zu überprüfen. „Rundum, in allen Bereichen, immer noch besser zu werden, ist unser Anspruch“, erklärt Kanzleipartner Robert Zirch, der auch Experte im B4B-Beraterpool ist B4B-Beraterpool ist.

„Auch und gerade bei der Digitalisierung, wenn es darum geht digitales Rechnungswesen mit Steuerberatungskompetenz zu verbinden, haben wir den Blick überall, um immer ganz vorne dabei zu sein“, erläutert Robert Zirch weiter. Hierzu formulierten Zirch und sein Team auch ein Motto: Stete Dynamik und Flexibilität im Denken und Handeln, um jederzeit neue Weg zu gehen, sei die Maxime, so die Kanzlei. drei6null ist bereits in der vierter Generation aktiv. Die Kanzlei wurde 1962 gegründet und ist seit 2012 als Dr. Hille Zirch & Partner bekannt. Ansässig ist sie in Augsburg.