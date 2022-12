Augsburger xpose360 gewinnt abermals den Deloitte Technology Fast 50 Award

Auszeichnung

Markus Kellermann ist Geschäftsführer der Agentur xpose360 aus Augsburg. Foto: xpose360

Diese Auszeichnung geht bereits zum fünften Mal an das Augsburger Unternehmen. Wie sich xpose360 dafür qualifiziert hat – und wie Geschäftsführer Markus Kellermann die Auszeichnung einschätzt.

Bereits zum fünften Mal wurde die xpose360 von Deloitte als eines der wachstumsstärksten Unternehmen Deutschlands ausgezeichnet. Nun erhielt die Augsburger Digital-Marketing-Agentur nach 2016, 2017, 2018 und 2021 erneut den Deloitte Technology Fast 50 Award und belegt im Ranking den 46. Platz. Mit dem Award prämiert Deloitte die 50 Wachstumschampions der Tech-Branche, basierend auf ihrem prozentualen Umsatzwachstum der vergangenen vier Geschäftsjahre. Innerhalb dieses Zeitraums konnte die inhabergeführte xpose360 ein Wachstum von 169,95 Prozent erzielen, heißt es in einer Mitteilung.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Was ist der Wachstumstreiber von xpose360?

Laut German Entertainment and Media Outlook: 2022-2026, einer Prognose von PricewaterhouseCoopers (PwC) steigt die Nachfrage nach digitaler Werbung im Jahre 2026 auf über 16,132 Milliarden Euro. Im Performance Marketing mit den Kernbereichen Pay-per-Click-Advertising (PPC), Affiliate-Marketing und Search-Engine-Optimization (SEO) rechnet die xpose360 deshalb mit einer Fortsetzung der positiven Geschäftsentwicklung. Vor diesem Hintergrund geht die xpose360 für das laufende Geschäftsjahr davon aus, den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr nochmals zu steigern und das operative Ergebnis überdurchschnittlich zu verbessern. Damit bleibt auch 2023 die grundsätzliche Zielsetzung bestehen: Die xpose360 will weiter wachstumsstärker sein als der Markt.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Das bedeutet die Auszeichnung für Geschäftsführer Markus Kellermann

„Trotz der aktuell schwierigen Marktlage arbeiten wir bei der xpose360 kontinuierlich am Ausbau unserer Marktanteile. Speziell im derzeitigen Wirtschaftsklima ist es uns eine Ehre, mit dem prestigeträchtigen Deloitte Technology Fast 50-Award ausgezeichnet zu werden", sagt Markus Kellermann, Geschäftsführer der xpose360 und ergänzt: „Wir haben in den letzten Jahren die Position der xpose360 deutlich gestärkt, indem wir kontinuierlich in unsere Kolleg:innen investiert und unseren Kund:innen für ihre komplexen Anforderungen hervorragende Marketinglösungen und Services angeboten haben. Der Deloitte Technology Fast 50-Award bestätigt unseren Erfolg und verdeutlicht die Wachstumsmöglichkeiten und Potentiale für die nächsten Jahre."