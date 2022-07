Augsburger Agentur xpose360 gewinnt PerformixX Award 2022

Auszeichnung

Von links: Daniel Kocher (Teamleiter Affiliate Marketing), Thomas Dirnhöfer (Teamleiter Affiliate Marketing), Verena Weiß (Head of Affiliate Marketing) und Markus Kellermann (Geschäftsführer) bei der Verleihung des PerformixX-Award an die xpose360. Foto: xpose360

Das Team von xpose360 hat Grund zum Feiern. Denn eine Experten-Jury hat das Augsburger Unternehmen zur besten Affiliate-Agentur ausgezeichnet. Wie xpose360 das geschafft hat.

Die Jury hat entschieden: Die xpose360 ist „Beste Affiliate-Agentur“. Nach einer coronabedingten Pause hat die 50köpfige Fachjury – bestehend aus Top-Publishern der Bereiche Display, Gutscheine, Cashback, Onsite-Engagement und Newsletter erstmals seit 2019 wieder den PerformixX-Award vergeben.

Die Augsburger Digital-Marketing-Agentur xpose360 erhielt dabei bereits zum dritten Mal in Folge den Award als „Beste Affiliate-Agentur“ und zählt damit zu den Top-Playern der Branche. Unter der Berücksichtigung der Faktoren „Vorstellung von Kunden und Programmen“, „individuelle Lösungen“, sowie „Einsatz und partnerschaftliche Zusammenarbeit“ hat sich die Jury nach 2018 und 2019 erneut in diesem Jahr für die xpose360 entschieden. Das von der xpose360 betreute Fashionlabel s.Oliver belegte in der Kategorie „Bester Advertiser“ Platz 2.

Als „Bestes Affiliate-Netzwerk/Technologie“ konnte sich Awin durchsetzen. Die E.M.P. Merchandising Handelsgesellschaft mbH wurde als „Bester Advertiser“ an die Spitze gewählt. In der Kategorie „Bester technischer Dienstleister” machte das Browser-Plug-In affilitizer der advanced store GmbH das Rennen, sowie die KI-Technologie Bounce Commerce mit dem 2. Platz.

„Diese Auszeichnung stammt direkt von den Top-Publishern der Branche“, erklärt Markus Kellermann, Geschäftsführer der xpose360, „deshalb hat sie für uns auch eine besondere Bedeutung. Wir freuen uns sehr über die Anerkennung unserer Leistung in Form des PerformixX-Award und nehmen die Auszeichnung als Ansporn, auch in Zukunft Top-Leistungen für unsere Kund:innen und Partner zu garantieren. Mein Dank geht an das gesamte Team der xpose360, das jeden Tag getreu unserem Motto ‚Outperforming. With Heart and Brain.‘ agiert.".