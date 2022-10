Augsburger Agentur xpose360 ist „Wachstumschampion“

Auszeichnung

Die Geschäftsführer der Augsburger Agentur xpose360, Alexander Geißenberger und Markus Kellermann. Foto: xpose360

Erneut hat der Focus in Kooperation mit Statista in einer branchenübergreifenden Erhebung die am stärksten wachsenden Unternehmen in Deutschland ermittelt. Die xpose360 GmbH ist demnach zum wiederholten Male eines der erfolgreichsten Unternehmen in Deutschland. Dafür wurde die Performance-Marketing Agentur zum fünften Mal in Folge mit dem Titel „Wachstumschampion“ ausgezeichnet und erreichte Platz 218 im Gesamtranking. Gemeinsam mit dem Online-Statistik-Portal Statista ermittelt Focus Business jährlich die Wachstumschampions. Für Unternehmen, die zwischen 2018 und 2021 einen definierten Mindestumsatz überschritten haben, wurde die durchschnittliche Wachstumsrate berechnet. Nach einem starken Wirtschaftsjahr schloss die Agentur für Perfomance Marketing das vergangene Jahr mit kräftigem Zuwachs ab. Der Umsatz lag 2021 bei 8,183 Millionen Euro.

Xpose360 feiert Rekordjahr

In der Kategorie „Werbung, Marketing und Medien“ belegte die Agentur mit den Schwerpunkten SEO, Content-Experience, Paid-Media, Web-Analytics, Affiliate-Marketing, Influencer-Marketing und digitale Strategieberatung sogar den 12. Platz.

Umsatz 2018: 3,038 Mio. Euro, 31 Mitarbeitende

Umsatz 2021: 8,183 Mio. Euro, 61 Mitarbeitende

Unter dem Strich war es für die xpose360, die in diesem Jahr ihren 13. Geburtstag feiert, erneut ein Rekordjahr. Auch für 2022 zeichne sich der Wachstumskurs fort. Im Oktober 2022 beschäftigte das Unternehmen erstmals über 90 Mitarbeitende.

Das sagt die xpose360-Geschäftsführung zu dem Preis

„Trotz der zahlreichen Herausforderungen der letzten Jahre, hat sich der Boom im E-Commerce als Wachstumstreiber in den steigenden Werbebudgets niedergeschlagen. Weil sich Kommunikation, Mediennutzung und der Handel in den vergangenen Jahren immer mehr ins Netz verlagert haben, ist der digitale Werbemarkt deutlich gewachsen. Beim Umsatz haben wir im Vergleich zum Referenzwert von 2018 um knapp 142 Prozent zulegen können. Die xpose360 wächst weiterhin stabil und wird auch 2022 viele neue Arbeitsplätze schaffen“, erklärt Markus Kellermann, Geschäftsführer der xpose360. Geschäftsführer Alexander Geißenberger sieht das stetige Wachstum auch mit der hohen Qualität begründet. „Wir bilden unsere Mitarbeitenden ständig weiter aus, und können so einen extrem hohen Standard halten. Dies spiegelt sich auch in unserer Unternehmensphilosophie ‚Outperforming with Heart and Brain‘ wider. Wir arbeiten seit der Gründung 2009 unaufhörlich daran, noch besser zu werden. Wer dieses Ziel nicht verfolgt, hat schon aufgehört, gut zu sein“.