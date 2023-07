Augsburger Start-up Fontanja gewinnt Franchisepartner in Rothenburg o.d. Tauber

Expansion

Von links: Roland Schwerter, Stefan Gögelein, Katja Sitzmann, Anja Riehr. Foto: Fontanja

Beim Augsburger Start-up „Fontanja: La Vita Pura“ dreht sich alles rund um die mobile Secco-Bar. Seit 2022 gibt es auch ein ganzes Franchise-System. So hat Fontanja nun einen neuen Standort in Rothenburg o.d. Tauber und damit den ersten Franchise-Partner gewinnen können.

Das sagt Franchisepartner Stefan Gögelein zum Auftakt

Wer ab sofort in der Innenstadt von Rothenburg o.d. Tauber unterwegs ist, findet in der Galgengasse zwischen Galgentor und Rathaus die mobile Secco-Bar. Stefan Gögelein ist der erste Franchisepartner bei Fontanja. „Die Fontanjas überzeugen mich nicht nur technisch, sondern sind ein echtes Highlight auf jedem Event und auch in meinem Café. Fontanja ist eine starke Marke und ich kann als Unternehmer von den Erfahrungen aus dem Franchisesystem profitieren“, sagt Gögelein zum Auftakt in Rothenburg.

So kam die Idee für Fontanja

Hinter Fontanja steckt die Gründerin Anja Riehr, der im Frühjahr 2018 die Idee zu ihrer mobilen Bar gekommen ist, die über eine integrierte Kühlung verfügt und bei dem Sekt und andere Getränke aus einem Fass kommen. Kistenschleppen, Kühlhalten und Lagern sowie Entsorgen von Flaschen bei Feiern können so vermieden werden. Seit Anfang 2019 gibt es Fontanja im Raum Bayerisch-Schwaben, seit 2020 mit einem zweiten Standort im Technologiezentrum Augsburg. „Der Abfall und der CO2-Ausstoß sind geringer als bei Flaschen. Die Fässer können wiederverwendet werden und die Entsorgung des Flaschenleerguts fällt weg,“ erklärt Anja Riehr in Hinblick auf ihren Fokuspunkt Nachhaltigkeit. Während der Corona-Pandemie hat sie einen Onlineshop für Prosecco, Kaffee, Olivenöl und weitere Spezialitäten eröffnet.