Augsburger Standesamt zieht zurück in Maxstraße

Vor zwei Jahren – im Februar 2018 – hat sie Stadt Augsburg verkündet, dass das Standesamt renoviert werden muss. Brandschutzmaßnahmen und Barrierefreiheit standen ganz oben auf dem Plan. Bereits zu diesem Zeitpunkt waren die Bauarbeiten auf ungefähr zwei Jahre angesetzt. Um weiterhin Trauungen anbieten zu können, wurde das ehemalige Drei Mohren, heute mit dem Namen Hotel Maximilian’s ausgewählt. Die nebeneinanderliegenden Räume Agnes Bernauer und Herwart waren ab dem 1. September 2018 der Ort für Trauungen in Augsburg. Dabei war der 39 Quadratmeter große Raum Agnes Bernauer das Trauzimmer, während der Raum Herwart von der Stadt als Büro genutzt wurde. Nun kann das Standesamt jedoch wieder zum Normalbetrieb in gewohnter Umgebung übergehen.

Umzug findet Anfang Dezember statt

Nach Abschluss der zweijährigen Umbauarbeiten nimmt das Augsburger Standesamt zum 9. Dezember 2020 in dem frisch renovierten Gebäude in der Maximilianstraße 69 in der Innenstadt den Dienst wieder auf. Der Umzug findet vom 3.12. bis einschließlich 8.12.2020 statt.

In diesem Zeitraum ist das Standesamt über alle Kommunikationskanäle – darunter zählen Telefon, Fax und E-Mail – nicht erreichbar. Für Bestatter wird ein Notbetrieb aufrechterhalten. Trauungen finden noch bis Jahresende im Agnes-Bernauer Zimmer des Hotels Maximilian’s statt. Die neuen Trauräume im Standesamt werden ab Januar 2021 wieder genutzt. Für eine persönliche Vorsprache beim Standesamt ist weiterhin eine Terminvereinbarung erforderlich.