Augsburger Shop & Drop mit Zukunftspreis ausgezeichnet

Bei der diesjährigen Preisverleihung des Augsburger Zukunftspreises 2020 am Freitag, 13. November, wurde das Projekt Shop & Drop ausgezeichnet. Insgesamt bewarben sich für den Zukunftspreis 53 vorbildliche Projekte und Aktive für nachhaltige Entwicklung. Sechs Preise wurden von der Jury, bestehend aus jeweils einem Mitglied der im Stadtrat vertretenen Fraktionen und ebenso vielen Mitgliedern aus dem Nachhaltigkeitsbeirat, verliehen. „Wir bedanken uns bei der Jury und sind stolz darauf, in einer Stadt zu leben, die sich für Nachhaltigkeit engagiert und auf emissionsfreien Lieferverkehr setzt“, so Raimund Seibold, Mitgründer und Geschäftsführer der Firma Boxbote.

Das Ziel von Boxbote Shop & Drop ist ganz einfach: Entspannt in der Augsburger City shoppen zu gehen. Unter dem Motto „Lass die Tüte in der Stadt“ können Passanten ihre Einkäufe im Dropshop bei Bücher Pustet in der Karolinenstraße im 1. Stock abgeben, zwischenlagern und sich sogar innerhalb des Stadtgebietes kostenlos zu einem Wunschtermin umweltfreundlich von einem Fahrradkurier nach Hause bringen lassen. Einer der wesentlichen Vorteile des Onlinehandels – die Lieferung direkt nach Hause – wird damit abgedeckt und sogar optimiert, da man zusätzlich vor Ort das Einkauferlebnis und die persönliche Beratung in Anspruch nehmen kann.

Boxbote für die Zukunft Augsburgs „zukunftsweisend“

In der Laudatio der Jury hieß es: „Für Augsburg ist der Boxbote zukunftsweisend: ökologisch sinnvoll, ökonomisch erfolgreich und kulturell profilschärfend. Ein echter Beitrag zur Nachhaltigkeit eben, durch aktives Handeln für den Handel und deshalb absolut auszeichnungswürdig!“

Die Unterstützung dieses Projektes ist ein Pfeiler des strategischen Innenstadtmarketings von Augsburg Marketing: Es soll Anreize für einen Innenstadt-Besuch, für eine längere Aufenthaltsdauer schaffen und soll somit für eine Nutzung des innerstädtischen Komplettangebots sorgen. „Denn kulturelle und genüssliche Erlebnisse gehören für viele zu einem Innenstadtbesuch dazu. Wie notwendig diese sind, wird durch ihr jetziges Fehlen gerade in Zeiten des Lockdowns deutlich sichtbar“, betont Ekkehard Schmölz, Leiter von Augsburg Marketing. „Shop & Drop hat Innovationscharakter: Es ist das erste Projekt dieser Art deutschlandweit und zeigt auf, dass Innenstadtserviceleistungen sehr wohl auch umweltverträglich angeboten werden können“, erklärt Schmölz weiter.