Augsburger Rosenberger OSI unterstützt „DigitalPakt Schule“

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI) hat im Rahmen des vom Bund geförderten Projekts „DigitalPakt Schule“ ein Verkabelungsprojekt für eine Schule im Landkreis Dachau im April 2021 beendet. In der Grund- und Mittelschule Erdweg gebe es laut einer Pressemeldung jetzt ein zukunftsfähiges Netzwerk.

Zusammenarbeit mit lokalen Partnern

Mit dem „DigitalPakt Schule“ unterstützt der Bund die Länder und Gemeinden bei Investitionen in die digitale Bildungsinfrastruktur. Ziel des Digitalpaktes sei der flächendeckende Aufbau einer zeitgemäßen digitalen Bildungsinfrastruktur. An der Grund- und Mittelschule Erdweg im Landkreis Dachau habe die konkrete Planung vorgesehen, ein neuartiges Datennetzwerk für die Anbindung von WLAN-Access-Points in allen Räumen und Klassenzimmern und anderen netzwerkgebundenen Geräten wie PCs und Laptops zu installieren. Die Herausforderung sei dabei die Koordination der Baumaßnahmen im laufenden Schulbetrieb gewesen, auch wenn dieser Pandemie-bedingt nur eingeschränkt stattfand. Bei dem Projekt arbeitete Rosenberger OSI mit lokalen Partnern zusammen.

Die Schule Erdweg. Foto: Rosenberger OSI

Beginn der Maßnahme im Sommer letzten Jahres

Die Maßnahme begann im August 2020 mit einer Bestandsaufnahme durch Baubegehung und Machbarkeits-Planung sowie einer Kostenschätzung. Nach der Vergabe des Auftrages nach einer beschränkten öffentlichen Ausschreibung erfolgte im Januar 2021 im nächsten Schritt die Installation der Kabelverlege-Infrastruktur inklusive bautechnischer Maßnahmen wie beispielsweise Wanddurchbrüchen, dem Öffnen von Brandschottungen sowie Kabelverlege- und Anschlussarbeiten.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Rosenberger OSI setzte bei der Verkabelungsinfrastruktur auf sein Konzept PreConnect SmartNet, welches laut dem Unternehmen die Möglichkeit biete, die Bandbreite dynamisch zu erweitern und Datenraten innerhalb eines Gebäudes abteilungs- oder prozessbezogen zuzuteilen. Durch das intelligente Konzept können laut Rosenberger OSI tertiäre Kupferkabellängen auf ein Minimum reduziert und dadurch Kosten eingespart werden. Dies werde durch den Einsatz von Office-Distributoren möglich, welche die zukunftssichere Glasfaser-Technik näher zum End User bringt.

Das sagt der Geschäftsführer von Rosenberger OSI



Im April 2021 wurde das Projekt beendet. Einschränkungen habe es im eingeschränkt laufenden Schulbetrieb nicht gegeben. Das Ergebnis: Alle Klassenzimmer und Fachräume wurden mit Anwenderanschlüssen versehen und somit der Grundstein für ein flächendeckendes WLAN im gesamten Schulunterrichtsareal gelegt. „Wir freuen uns, den DigitalPakt Schule unterstützen zu können und mit der Grund- und Mittelschule Erdweg den ersten erfolgreichen Schritt absolviert zu haben. Dank unseres innovativen Systems SmartNet sind auch künftige Erweiterungen des Netzwerks problemlos möglich“, so Thomas Schmidt, Geschäftsführer von Rosenberger OSI.

„Der digitale Wandel ist kein fernes Zukunftsthema mehr, er hat längst rasant Fahrt aufgenommen. Das gilt für viele gesellschaftliche Bereiche und natürlich auch für die Schulen. Die erfolgreiche Projektumsetzung der Firma Rosenberger OSI, bildet eine verlässliche Infrastruktur für den Aufbau eines flächendeckenden, drahtlosen Netzwerks in den Unterrichtsräumen der Grund- und Mittelschule“, erläutert Christian Blatt, Bürgermeister der Gemeinde Erdweg und 1. Vorsitzender des Schulverbands Erdweg.

Ende April wurde verkündet: Rosenberger Osi aus Augsburg baut das Wachstum weiter aus und treibt den Rechenzentrums-Markt in Nordamerika voran. Außerdem wurde eine neue Personalie vorgestellt.