Augsburger Renk Group erhöht Beteiligung an Modest Tree

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Die weltweit tätige Renk Group hat erfolgreich eine zusätzliche Aktienzeichnung abgeschlossen und ihre Beteiligung an Modest Tree Media Inc. erhöht. Modest Tree, mit Sitz in Halifax, Kanada, bietet eine Reihe von digitalen Werkzeugen und Dienstleistungen für Hersteller an, darunter digitale Zwillinge und die damit verbundenen digitalen Werkzeuge und erweiterten Realitätslösungen, um die Visualisierung von Produkten und Prozessen durch die Integration von Unternehmensdaten zu ermöglichen. Durch die Aufstockung der Investition in Modest Tree stärkt Renk seine Position als führender Anbieter digitaler Lösungen, einem wachsenden Trend in der globalen Fertigungsindustrie. Dies ermöglicht es Renk, seinen Kunden innovative Produkte und digital basierte Dienstleistungen anzubieten.

Augsburger Renk erwirbt amerikanisches Unternehmen Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform



Im Juli wurde verkündet: Die Renk Group hat L3Harris Technologies Combat Propulsion Systems für rund 400 Millionen US-Dollar erworben und gründet damit Renk America. Das neue Unternehmen wird den USA und den verbündeten Nationen zukunftsweisende Mobilitätslösungen anbieten. Daneben soll Renk America das US-Kompetenzzentrum für die Renk Group werden.

Umsatz von 750 Millionen Euro

Die Renk Group mit Hauptsitz in Augsburg ist ein weltweit führender Hersteller von Getrieben, Motoren, Hybridantriebssystemen, Federungssystemen, Gleitlagern, Kupplungen und Prüfsystemen. Das Unternehmen bedient verschiedene Endmärkte mit Fokus auf gepanzerte Fahrzeuge, Verteidigung und Zivile Schifffahrt, Energieerzeugung, Kunststoffe, Öl & Gas und andere. Mit über 3.000 Mitarbeitern erwirtschaftete Renk im Jahr 2020 einen Umsatz von über 750 Millionen Euro.

Entwicklung digitaler Zwillinge

Modest Tree erstellt digitale Zwillinge sowie die dazugehörigen digitalen Tools und modularen Komponenten digitaler Zwillinge, einschließlich Schulungssimulationen, für Hersteller, um Produkte und Prozesse durch die Integration von Unternehmensdaten zu visualisieren. Modest Tree arbeitet mit führenden, globalen Herstellern zusammen, um digitale Zwillinge zu entwickeln, die ihre Unternehmensdaten integrieren und Visualisierungstechnologien, einschließlich Augmented Reality und Virtual Reality, nutzen, um Daten zu kontextualisieren, Mitarbeiter zu schulen und Entscheidungen zu treffen.