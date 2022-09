Augsburger Patrizia Infrastrucure ernennt neue Führungskräfte

Personalie

Aaron Scott intern und wird zum neuen Head of Sustainable Transformation von Patrizia Infrastructure ernannt. Foto: Patrizia

Dabei geht es um ein gänzlich neues Geschäftspartnermodell, welches das Augsburger Unternehmen einrichtet. Wer dieses Segment künftig leiten wird – und welchen strategischen Vorteil sich das Unternehmen jetzt erwartet.

Patrizia richtet ein neues, strategisches Geschäftspartnermodell für ihr Infrastructure-Equity-Team in Europa und Nordamerika sowie die neu geschaffene Funktion des Head of Sustainable Transformation, ein. Die neue Organisationsstruktur soll dazu beitragen, das Engagement für Nachhaltigkeit zu beschleunigen sowie die Finanz- und ESG-Performance der Investitionen zu steigern, indem den Portfoliounternehmen eine erfahrene Führungsebene an die Seite gestellt wird.

Patrizia stellt zwei neue Geschäftspartner vor

Im Rahmen dieses strategischen Schrittes hat Patrizia Infrastructure seine Kompetenzen durch die Ernennung von zwei neuen Geschäftspartnern in Vollzeit verstärkt: Wessel Schevernels, der intern gewechselt ist, und Jean-François Willame, der von Cube Infrastructure hinzukommt. Aaron Scott wurde zum Head of Sustainable Transformation ernannt. Er folgt intern auf seine vorherige Funktion als Patrizias Head of Strategy and Sustainability. Graham Matthews, CEO Infrastructure der Patrizia SE, sagt: „Diese organisatorische Veränderung ist ein wichtiger Schritt in der Real-Asset-Strategie von Patrizia und wird dazu beitragen, unser Wachstum zu beschleunigen, um unser mittelfristiges Ziel von 20 Milliarden Euro Assets under Management für Infrastruktur in den nächsten fünf Jahren zu erreichen. Indem wir unseren Portfoliounternehmen erfahrene, strategische Führungskräfte zur Seite stellen, werden wir besser in der Lage sein, die zukünftige Wertentwicklung und den positiven Wandel in unseren Investments voranzutreiben.“

„Das nächste Kapitel in der Wachstumsgeschichte von Patrizia“

„Diese drei Neuzugänge sind das nächste Kapitel in der Wachstumsgeschichte von Patrizia Infrastructure, die seit der Übernahme von Whitehelm Capital zu Beginn des Jahres bereits sieben neue Mitarbeiter eingestellt hat. Wir freuen uns, unser Team mit den Besten der Branche zu verstärken, unsere Fähigkeiten zu erweitern, unsere Expertise zu vertiefen und die Wertschöpfung auf Asset-Ebene zu steigern“, erläutert Matthews weiter. Das neue Geschäftspartner-Modell ermögliche es Patrizia Infrastructure, die Wertentwicklung zu optimieren und die Wertschöpfungs- und Investitionsprozesse in dieser Phase weiter zu fördern, in der das Unternehmen sein Portfolio an Beteiligungsunternehmen ausbaut. Die Geschäftspartner spielen laut Patrizia eine Schlüsselrolle bei der Beschleunigung des Wachstums von Portfoliounternehmen und dienen als Verbindungsstelle zum Investment-Team.

Diese Aufgaben haben die neuen Geschäftspartner

Zu ihren Aufgaben gehören die Steuerung einer erfolgreichen Post-Merger-Integration bei Neuakquisitionen, die Bewertung und das Management von Führungsteams sowie die Festlegung von Geschäftszielen bis hin zur Unterstützung von Führungsteams bei der Entwicklung verschiedener operativer Strategien. Wessel Schevernels wird sich auf wirtschaftliche Infrastrukturanlagen konzentrieren und bringt dabei seine umfangreiche internationale Unternehmenserfahrung in den Bereichen Energie, Logistik und soziale Infrastruktur ein. Wessel wechselt intern zu Patrizia Infrastructure, wo er zuvor als Senior Director im Equity-Team für Europa und Nordamerika tätig war.

Wessel Schevernels wird sich auf wirtschaftliche Infrastrukturanlagen konzentrieren. Foto: Patrizia

Jean-François Willame wird im Bereich der digitalen Infrastrukturen tätig sein und bringt umfassende Kenntnisse sowie 20 Jahre Erfahrung auf Führungsebene innerhalb des Telekommunikationskonzerns Proximus Group und drei Jahre in der Asset-Management-Branche mit.

Jean-François Willame wird im Bereich der digitalen Infrastrukturen tätig sein. Foto: Patrizia

Dieser Herausforderung stellt sich der neue Head of Sustainable Transformation von Patrizia

Im Rahmen des neuen Geschäftsmodells wechselt auch Aaron Scott intern und wird zum neuen Head of Sustainable Transformation von Patrizia Infrastructure ernannt. In Anbetracht der zentralen Bedeutung von ESG werde Aaron Scott sein konkretes Fachwissen einbringen, um positive nachhaltige Resultate im gesamten Portfolio von Patrizia Infrastructure zu erzielen und die nachhaltige Entwicklung des gesamten Portfolios zu steigern. Dieser strategische Fokus zahle außerdem auf die umfassende ESG-Strategie von Patrizia ein, die darauf abziele, den „Net Zero Carbon“ -Status im gesamten Unternehmen und im Immobilienportfolio bis 2040 oder früher zu erreichen, meldet Patrizia.