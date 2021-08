Augsburger Panther verlängern Partnerschaften

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Die Panther können auch in der Saison 2021-22 auf die Unterstützung der Peter Wagner Immobilien AG setzen, das wurde Mitte August verkündet. Die Partnerschaft zwischen dem Augsburger Immobilienexperten und dem Penny DEL-Club wurde wenige Wochen vor dem Start der Hauptrunde der Deutschen Eishockey Liga verlängert.

So wirbt Peter Wagner bei den Panthern

So wirbt Peter Wagner Immobilien weiterhin mit Spots im clubeigenen IP-TV im Curt-Frenzel-Stadion und nutzt zudem das großzügige Hospitality- und Event-Angebot im Pantherclub, der nach der Rückkehr von Zuschauern in die Hallen wieder möglichst uneingeschränkt zur Verfügung stehen soll. „Mit der Peter Wagner Immobilien AG haben wir eines der renommiertesten Augsburger Immobilienbüros an unserer Seite. Es freut mich, dass sie auch nach einem Jahr ohne Zuschauer im CFS weiterhin Lust auf Eishockey haben. Mein Dank gilt dem kompletten Team, insbesondere den beiden Vorständen Peter Wagner und Dominik Lange, die hoffentlich wieder regelmäßig bei uns zu Gast sein können“, so Leo Conti.

Duanne Moeser, Dominik Lange, Peter Wagner, Leo Conti. Foto: Sport in Augsburg

Die Augsburger Panther und die Autohäuser der AVAG Holding SE werden auch in der kommenden Spielzeit gemeinsam auf Torejagd gehen. Das Familienunternehmen aus Augsburg betreibt in der Region die Opel-Autohäuser Sigg & Haas, das Nissan-Autocenter Haas, das Ford-Automobilforum Sigg & Still sowie das Autohaus Honda Still, deren Logos zur neuen Saison allesamt im Curt-Frenzel-Stadion zu sehen sein werden. Das Emblem von Opel Sigg & Haas erscheint als Untereiswerbung, das von Ford Sigg & Still wird auf einer 4-Meter-Bandenwerbung dargestellt und der Schriftzug Honda Still – das Autohaus feiert heuer 40-jähriges Jubiläum – taucht als Werbefläche am Plexiglas auf.

Das sagen die Beteiligten

„Unsere Familie besucht seit Jahren die Spiele der Augsburger Panther. Schon in den 70er und 80er Jahren haben wir den Verein unterstützt und das Augsburger Eishockey gefördert. Wir freuen uns daher, die Partnerschaft zu verlängern und hoffen in der kommenden Saison auf erfolgreiche Partien vor möglichst vielen Zuschauern“, sagt AVAG-Vorstandssprecher Roman Still. Leo Conti ergänzt: „Wir sind sehr stolz darauf, dass uns mit der AVAG Holding eines der bedeutendsten Augsburger Unternehmen die Treue hält. In den letzten Jahren hat die Familie Still ihre Eishockeyleidenschaft wiederentdeckt und sich stets als großzügigen Partner präsentiert. Ich freue mich darauf, sie und unsere anderen Partner bald wieder persönlich in unserem Curt-Frenzel-Stadion begrüßen zu dürfen.“

Foto: Augsburger Panther

Schwaba GmbH verlängert Zusammenschluss

Die Augsburger Panther können auch in der Penny DEL-Saison 2021-22 auf die Unterstützung der Schwaba GmbH zählen. Der Automobilpartner mit fünf Standorten in Augsburg und Gersthofen und rund 440 Mitarbeitern ist der größte Vertreter für die Marken Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA und Volkswagen Nutzfahrzeuge in der Region. Das Logo der ŠKODA-Partner der Schwaba wird auch in dieser Saison auf dem kompletten Werbering oberhalb des LED-Würfels, einer 4 Meter Bandenwerbung sowie auf der LED-Bande zu sehen sein.

„Die Weiterführung der Partnerschaft mit den Augsburger Panthern war uns ein Anliegen, so Michael Agsteiner, Geschäftsführer der Schwaba GmbH. Wir sind gerne für die Menschen in unserer Region da, deshalb engagieren wir uns in vielerlei Hinsicht“.

Neue Geschäftsführung bei den Augsburger Panthern

Mit Wirkung zum 1. August 2021 hat die Augsburger Panther Eishockey GmbH den bisherigen Assistenten der Geschäftsführung, Maximilian Horber, als zusätzlichen Geschäftsführer bestellt. Bereits seit der Saison 2016-17 ist der 32-Jährige zudem Gesellschafter. Neben seinen bisherigen Aufgaben bildet Horber gemeinsam mit Lothar Sigl und Martin Horber nun ein Trio in der Geschäftsführung des Penny DEL-Clubs.