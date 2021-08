Augsburger Panther geben neue Geschäftsführung bekannt

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Mit Wirkung zum 1. August 2021 hat die Augsburger Panther Eishockey GmbH den bisherigen Assistenten der Geschäftsführung, Maximilian Horber, als zusätzlichen Geschäftsführer bestellt. Bereits seit der Saison 2016-17 ist der 32-Jährige zudem Gesellschafter. Neben seinen bisherigen Aufgaben bildet Horber gemeinsam mit Lothar Sigl und Martin Horber nun ein Trio in der Geschäftsführung des Penny DEL-Clubs.

Es sollen neue Impulse gesetzt werden

Die stetig wachsenden Aufgaben in der Geschäftsstelle eines DEL-Teams führen dazu, dass die operativen und strategischen Aufgaben künftig auf noch mehr Schultern verteilt werden. Deshalb haben sich die Gesellschafter entschieden, Maximilian Horber zum Geschäftsführer zu ernennen. In weiterhin herausfordernden Zeiten sollen so zudem neue Impulse gesetzt werden.

„Maximilian Horber zeigt seit Jahren enormes Engagement für die Augsburger Panther. Es ist uns wichtig, unser Management zu verstärken und einen jungen Kollegen in der Geschäftsführung zu integrieren, der die strategische Ausrichtung des Clubs mittel- und langfristig mitbestimmen soll. Zudem verfügt er in Augsburg bereits über ein hervorragendes Netzwerk und ist extern wie intern gleichermaßen anerkannt“, so Lothar Sigl über die Gesellschafterentscheidung.

Das sagt Horber selbst zu seiner neuen Aufgabe

Maximilian Horber ergänzt: „Ich bin sehr stolz auf diesen großen Vertrauensbeweis meiner Gesellschafter- und Geschäftsführerkollegen und freue mich auf meinen neuen, erweiterten Aufgabenbereich. Mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Clubs möchte ich die Zukunft des Augsburger Eishockeys erfolgreich und nachhaltig weiter gestalten. Wir verfügen auch abseits des Eises über ein hochmotiviertes Team, in welchem alle das gemeinsame Ziel verfolgen, die Panther weiter voranzubringen.“

