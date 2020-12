Augsburger Panther stellen neue Trikots vor

Wenige Tage vor ihrem ersten Testspiel gegen die Straubing Tigers am 8. Dezember live können Augsburger Panther das Geheimnis um ihr Trikot für die Saison 2020-21 lüften. So sind die drei Jerseys des PENNY DEL-Clubs standesgemäß in den Stadtfarben rot, grün und weiß gehalten. Das grüne Heim- und weiße Auswärtstrikot hätten in ähnlicher Form bereits in den abgesagten Playoffs 2020 zum Einsatz kommen sollen. Ergänzt werden diese nun durch das rote Alternativtrikot.

„Wir freuen uns, mit der AHA GmbH, den Stadtwerken Augsburg, Ritter, Kuka, Spezi, Interquell (Happy Cat/Happy Dog), Richter+Frenzel sowie AMG Wohnbau auch in dieser speziellen Saison die Logos großer regionaler Unternehmen und für uns äußerst wichtiger Partner auf unseren Trikots zu haben. Abgerundet wird die Werbung am Spieler mit unseren traditionellen blauen LEW-Helmen, der Hosenwerbung der Augsburger Aktienbank/Netbank und Greif Textile Mietsysteme/Die Mietwäsche sowie der Stutzenwerbung der Firma DM Leasing“, betont Prokurist Leo Conti über die Vermarktungssituation.

Auf Stutzen wie Trikots prangt zudem weiterhin das Logo des On-Ice-Ausrüsters Bauer. Auch Helme, Hosen und Handschuhe werden von den Pantherspielern in der Penny DEL ausschließlich aus dem Hause Bauer getragen. Produziert wurden die Trikots und Stutzen wieder von dem langjährigen Partner der Augsburger Panther, Metzen Athletic.

Online auf dem Shop der Augsburger Panther können die Trikots seit Anfang Dezember bestellt werden, für den Fanshop im CFS wurde seitens Metzen Athletic eine große vorweihnachtliche Lieferung für Kalenderwoche 51 zugesagt. Es wurde darüber informiert, dass rechtzeitig zu Weihnachten lediglich diejenigen Trikots ausgeliefert werden können, die sofort in Auftrag gegeben werden.