Augsburger Little Lunch schenkt Suppen an Corona-Helfer

Systemrelevante Betriebe sind momentan im „Lockdown Light“ und bereits seit Anfang der Corona-Pandmie wieder stark gefordert. Auch im Corona Hotspot Augsburg sind sie im Dauereinsatz und halten die Stellung, um die Mitbürger zu unterstützen und ihnen zur Seite zu stehen. Das soll nun belohnt werden.

Little Lunch Suppen für 250 Firmen Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Little Lunch möchte sich nun bei den Helfern in und um Augsburg für ihren Einsatz bedanken und beschenkt 250 Firmen mit stärkenden Little Lunch Suppen. Beliefert werden Unternehmen wie etwa Arztpraxen, Teststationen und Reinigungsfirmen mit Tischaufstellern die, passend zur Situation, mit den sogenannten „Souperhelden“ bedruckt sind und 24 schnell aufzuwärmende und sättigende Suppen und Eintöpfe enthalten. „So viele Betriebe in unserer Umgebung leisten gerade in diesen schwierigen Zeiten wieder unfassbar tolle Arbeit. Mit der Aktion wollen wir unseren Dank und unsere Wertschätzung all jenen gegenüber aussprechen, die sich so sehr für unser Wohlergehen einsetzen“, erklärt Geschäftsführer Daniel Gibisch die Aktion.

Über Little Lunch



Ob Fleischliebhaber, Vegetarier oder Veganer, bei Little Lunch sei für jeden Geschmack etwas dabei. 100 Prozent Bio und ganz ohne künstlichen Zucker, Aromazusätze, Farb- oder Konservierungsstoffe. Little Lunch ist Teil der leh-vertrieb GmbH.

Über die leh-vertrieb GmbH Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform



Die leh-vertrieb GmbH ist einer der größten Vertriebsdienstleister und Berater im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Sie begleiten etablierte Mittelständler und Familienunternehmen sowie Food Startups von der Markteinführung von Produkten bis hin zur Weiterentwicklung von Vertriebskonzepten. Ein Schwerpunkt liegt auf nachhaltigen Marken und Bioproduktlinien.