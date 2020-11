Augsburger Kuka verzeichnet neuen Großauftrag von VWN

Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) setzt auf Elektromobilität und bringt mit dem ID. BUZZ seinen Klassiker, den Bulli, als vollelektrische Variante auf die Straße. Das bayerisch-schwäbische Unternehmen Kuka ist mit der Planung, Lieferung, Montage und Inbetriebnahme einer vollautomatisierten Karosseriebauanlage für den Unterbau des vollelektrischen ID. BUZZ beauftragt.

Die Anlagen werden zum großen Teil bei Kuka in Augsburg aufgebaut, in Betrieb genommen und anschließend an den Kunden ausgeliefert. Auf einer Fläche von rund 14.000 Quadratmetern wird der Unterbau eins und zwei inklusive zugehöriger Untergruppen umgesetzt.

Diese Prozesstechnologien werden dafür ausgeführt

In den 15 modular aufgebauten Produktionslinien werden Prozesstechnologien wie Widerstandspunktschweißen, Kleben, Muttern- und Bolzenschweißen ausgeführt. Für die Bereitstellung der Karosseriebauteile an die Fertigungsanlage werden unter anderem sogenannte Kuka Rackchanger eingesetzt.

„Es braucht automatisierte, intelligente Anlagen, um den Anforderungen an eine wirtschaftliche Produktion komplexer E-Fahrzeuge gerecht zu werden. Eine enge Zusammenarbeit von Anlagenbau und Automobilindustrie ist hier wichtiger denn je“, betont Gerald Mies, CEO KUKA Systems GmbH. Laut ihm unterstütze Kuka mit seinem umfangreichen Know-how durch den Auftrag bei der größten Transformation in der Geschichte der Automobilbranche und den neuen technischen Herausforderungen.

Über die Kuka AG

Kuka ist ein international tätiger Automatisierungskonzern mit einem Umsatz von rund 3,2 Milliarden Euro und rund 14.000 Mitarbeitern. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Augsburg. Als einer der weltweit führenden Anbieter von intelligenten Automatisierungslösungen agiert Kuka in einigen Sparten: Vom Roboter über die Zelle bis hin zur vollautomatisierten Anlage und deren Vernetzung in Märkten wie Automotive, Electronics, General Industry, Consumer Goods, E-Commerce/Retail und Healthcare.