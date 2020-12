Augsburger Kuka Schoko-Roboter bei Zotter in Österreich im Einsatz

Über 270.000 Besucher zählt die Erlebniswelt der Zotter-Schokoladen Manufaktur von Geschäftsführer Josef Zotter jährlich. Seit März 2019 ist diese Schokoladen-Welt im österreichischen Bergl bei Riegersburg nun um eine Attraktion reicher: der weltweit erste Schoko- beziehungsweise Pralinenroboter aus dem Hause Kuka serviert den Gästen ganz nach persönlichem Gusto Schokolade und Pralinen. „Der Spaßfaktor stand für uns dabei im Vordergrund“, sagt Zotter. „Wir wollten modernste Robotik für Jedermann erlebbar machen.“ Aber auch hinter den Kulissen, nämlich in der Produktion, arbeiten seit dem Jahr 2017 zwei KUKA-Roboter in der Verarbeitung der Schokolade zu Pralinen bzw. Riegeln und handeln die temperaturempfindliche Rohmasse mit äußerster Präzision.

Geschäftsführer Josef Zotter mit der Zeit gehen: „Manchmal muss man querdenken, um zu Innovationen zu kommen.“ So sei die Idee entstanden, die weltweit ersten Schoko-Roboter in die Manufaktur zu integrieren. Kuka als erfahrener Automatisierungsspezialist kam den Wünschen Zotters nach. „Wir haben uns für Kuka als Partner entschieden, da uns der Antrieb zu Innovationen verbindet“, sagt Zotter. In der Produktion kümmern sich die beiden KUKA Roboter des Typs KR Agilus darum, die flüssige Schokolade in die entsprechende Form zu bringen, während der dritte KR Agilus im Besuchergang die Gäste mit den fertigen Schoko-Erzeugnissen versorgt. Über ein Touch Panel können die Schoko-Liebhaber zwischen den unterschiedlichen Pralinen bzw. Riegeln ihre Favoriten auswählen.

„In erster Linie ging es bei Zotter nicht um eine Effizienzsteigerung der Produktionslinie, sondern um die Innovation und die Begeisterung für die Möglichkeiten, die zeitgemäße Technik bietet“, erklärt Reinhard Nagler, Country Manager Österreich.

Der Roboter greift die entsprechende Form, fährt zur Gießanlage und befüllt diese mit flüssiger Schokolade. Anschließend schwenkt er die Form , damit sich die Schokolade gleichmäßig darin verteilt und stellt sie anschließend in den Kühlschrank. Hier übernimmt der zweite Roboter. Er holt die fertig gekühlte Ware aus dem Kühlschrank und befördert diese auf das Ausgabeband. Der dritte Roboter im Zotter-Team kümmert sich im Besuchergang um das leibliche Wohl der Gäste. Über ein Touch Panel können sie hier ihre Lieblingspralinen auswählen. Der Roboter greift diese über einen Saugnapf, sorgt mit kleinen rhythmischen Bewegungen noch für ein bisschen Unterhaltung und serviert die Praline dann über eine Ausgabe.