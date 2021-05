Augsburger Kuka gibt Veränderung in Führungsebene bekannt

Der Aufsichtsrat der Kuka Aktiengesellschaft hat beschlossen, CEO Peter Mohnen vorzeitig bis 2024 zum Vorsitzenden des Vorstands zu bestellen. Die Amtszeit des Vorstandsvorsitzenden wird damit zum 1. Juli 2021 um weitere drei Jahre bis Sommer 2024 verlängert.

„Ich bedanke mich beim Aufsichtsrat und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für das Vertrauen in meine Arbeit“, sagte Peter Mohnen und ergänzte: „Seit fast zehn Jahren bin ich Teil dieses Unternehmens und schätze den einzigartigen Kuka Spirit sehr. Gemeinsam haben wir Kuka stabilisiert und durch die Corona-Krise gebracht. Jetzt konzentrieren wir uns weiter auf unsere Vision für die kommenden Jahre. Automatisierung und Digitalisierung werden wichtiger denn je. Hier werden wir Kuka als global Player stärken, mit neuen Bereichen und neuen Märkten.“ Auch ein deutlich stärkeres Wachstum im Absatzmarkt China strebt Mohnen an: „Wir müssen den Zugang zu Automatisierung einfacher und intuitiver machen und unseren Kunden neue Lösungen für nachhaltige und effiziente Produktion anbieten. Dazu haben wir vom Augsburger Hauptsitz aus umfassende Zukunftsprojekte auf den Weg gebracht, die wir weltweit ausrollen. Das Herz von Kukas Entwicklungen und Innovationen schlägt weiterhin in Augsburg.“ Der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Andy Gu sagte hierzu: „Peter Mohnen führt Kuka souverän und stabil durch die Wirtschaftskrise. Mit ihm haben wir den Richtigen an der Spitze, um Kuka weiter auf Wachstumskurs zu bringen. Er kennt das Unternehmen seit vielen Jahren und genießt das Vertrauen von Belegschaft und Aufsichtsrat. Wir freuen uns auf eine vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit in den kommenden Jahren.“

Der Stammsitz des Augsburger Roboterhersteller Kuka. Foto: B4B WIRTSCHAFTSLEBEN SCHWABEN

Andreas Pabst, Vorstand für Controlling und Finanzen, wechselt zum Juli 2021 von Kuka als Chief Financial Officer zu Midea Robotics and Automation, einer der fünf Divisionen von Midea. Die Midea Gruppe ist seit 2017 Hauptaktionär von Kuka. Der Kuka Aufsichtsrat und Vorstandsvorsitzen der Mohnen bedankten sich bei Andreas Pabst für die langjährige Zusammenarbeit. „Andreas Pabst hat Kuka als Finanzvorstand mit seiner hohen Expertise engagiert durch herausfordernde Zeiten gesteuert. Uns verbinden viele Jahre vertrauensvoller Zusammenarbeit. Ich bedauere seine Entscheidung und wünsche ihm auch ganz persönlich viel Erfolg für seine neue Aufgabe“, sagte Peter Mohnen. Die Suche nach einem Nachfolger für das Amt des Finanzvorstands läuft nach Unternehmensangaben unterdessen bereits. Andreas Pabst war 2008 als Leiter Konzernabschluss zur Kuka AG gekommen, 2018 wurde der gebürtige Augsburger Finanzvorstand, sein Vorgänger war der heutige CEO Peter Mohnen. Mohnen war 2012 als Vorstand für Controlling und Finanzen bei Kuka angetreten, Ende 2018 übernahm der gebürtige Rheinland-Pfälzer das Amt des Vorstandsvorsitzenden.