Augsburger Kuka beruft neuen CFO ins Management

Der Kuka Aufsichtsrat hat in einer außerordentlichen Sitzung Alexander Tan zum Mitglied des Vorstands bestellt. Zum 1. Juli 2021 übernimmt er das Amt des Vorstands für Controlling und Finanzen der KUKA Aktiengesellschaft. Damit ist dies die zweite große Änderung im Management von Kuka, nachdem im Januar bekannt wurde, dass Chengmao Xu der neue CDO des Augsburger Unternehmens wurde.

Aufsichtsratsvorsitzender heißt Tan willkommen Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

„Alexander Tan bringt mit seiner langjährigen internationalen Erfahrung im Finanzbereich die richtigen Voraussetzungen für ein globales Unternehmen wie Kuka mit. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Darüber hinaus bedanken wir uns bei Andreas Pabst für sein Engagement und seine herausragende Arbeit und seinen Blick freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit", sagte Dr. Andy Gu, Aufsichtsratsvorsitzender der Kuka AG .

Erfahrung bei Midea Group Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Alexander Tan (50) ist in den Niederlanden aufgewachsen und hat im Laufe seiner Karriere verschiedene Führungspositionen im Finanzbereich sowohl in Europa als auch in Asien bekleidet. Er arbeitete 15 Jahre für Philips, unter anderem als CFO für den Geschäftsbereich Automotive Lighting. Von 2016 bis 2018 arbeitete Tan bei der chinesischen Midea Group, die 94,6 Prozent der Augsburger Kuka besitzt, als stellvertretender CFO und zuletzt als CFO des in Singapur ansässigen Anbieters von Supply-Chain-Lösungen Goodpack. Als Aufsichtsratsmitglied der Kuka AG von 2017 bis 2019 kennt er das Unternehmen bereits.

Bleibt Peter Mohnen CEO von Kuka? Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Tan tritt damit die Nachfolge des derzeitigen CFO Andreas Pabst an, der im Juli als CFO in den Geschäftsbereich Robotics and Automation von Midea, einem der fünf Geschäftsbereiche von Midea, eintreten wird. Die Midea Group ist seit vier Jahren Hauptaktionär von Kuka. Zudem hatte der Aufsichtsrat der Kuka Aktiengesellschaft bereits im Mai beschlossen, den Vorstandsvorsitzenden Peter Mohnen vorzeitig bis zum Sommer 2024 zum Vorstandsvorsitzenden zu ernennen. „Kuka ist gut ins Jahr 2021 gestartet und ist auf Wachstumskurs freuen uns, diesen Weg gemeinsam mit Alexander Tan fortzusetzen und Kuka in eine erfolgreiche Zukunft zu führen", sagte Peter Mohnen, Vorstandsvorsitzender der Kuka AG.