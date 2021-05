Augsburger Kongress am Park eröffnet Corona-Testzentrum

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Seit Sonntag, den 02. Mai 2021 können sich alle Augsburger im neuen Corona-Testcenter im Kongresszentrum am Wittelsbacher Park testen lassen. Neben kostenlosen Antigen-Schnelltests werden in den Räumlichkeiten des KKlubs auch RT-PCR sowie Antikörper-Schnelltests angeboten. Die Durchführung der Tests erfolgt durch geschultes Personal des Dienstleisters ArminLabs, das Ergebnis wird nach ungefähr 15 Minuten digital übermittelt und ist per QR-Code abrufbar. Für Kongress am Park bietet das neue Testzentrum laut eigener Aussage besonders in Anbetracht zukünftiger Veranstaltungen eine optimale Ausgangslage für Veranstalter und Besucher. Termine gibt es online auf der Homepage des Testzentrums im Kongress am Park.

Ein Blick in das Testzentrum im Kongress am Park. Foto: Kongress am Park

Montag: 09:00 bis 12:00 Uhr und 16:00 bis 18:00 Uhr

Dienstag: Ruhetag

Mittwoch: 09:00 bis 12:00 Uhr und 16:00 bis 18:00 Uhr

Donnerstag: 09:00 bis 12:00 Uhr und 16:00 bis 18:00 Uhr

Freitag: 09:00 bis 12:00 Uhr und 16:00 bis 18:00 Uhr

Samstag: 09:00 bis 12:00 Uhr und 16:00 bis 18:00 Uhr

Sonntag: 10:00 bis 14:00 Uhr

Diese weiteren Testmöglichkeiten gibt es in Augsburg

Auch die Stadt hat ihr Netz an Corona-Schnelltestzentren ausgebaut. Zu den bestehenden neun Anlaufstellen sind seit Montag, 10. Mai, sieben weitere Teststationen in bürgernahen Einrichtungen dazugekommen. Ein Test-Team fährt stundenweise an einem bestimmten Wochentag an und führt Schnelltestungen durch. Um dieses Angebot realisieren zu können, haben mehrere Institutionen und Vereine ihre Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt.

Um allen Augsburger Bürgern ein Angebot an Schnelltestmöglichkeiten bieten zu können, wurden bereits vor mehreren Wochen mehrere dezentrale Testzentren im Stadtgebiet eingerichtet. Neben dem Testzentrum an der Messe und den beiden Schnelltestzentren in der Maxstraße und in der Plärrerwache, befinden sich Testzentren in Haunstetten, Hochzoll, Lechhausen, Lechhausen-Nord, Oberhausen und Göggingen.