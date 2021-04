Salamander aus Türkheim eröffnet Corona-Testzentrum

Ab Anfang Mai stellt das Türkheimer Unternehmen Salamader der Öffentlichkeit ein Corona-Testzentrum zur Verfügung. Hier sollen Corona-Schnelltests ohne Terminvereinbarung durchgeführt werden.

Die Salamander Industrie-Produkte GmbH engagiert sich für die Eindämmung der Covid-19 Pandemie, indem sie ab Montag, 03.05.2021, ein öffentliches Corona-Testzentrum auf dem Firmengelände in Türkheim zur Verfügung stellt. Neben dem Eingang am Hauptgebäude wird eine überdachte Teststation eingerichtet. So können interessierte Bürger die gegenüberliegenden Parkplätze des Firmengeländes in der Jakob-Sigle-Straße 58, in 86842 Türkheim, nutzen.

Das sagt der CO-CEO zur Teststation

„Nur gemeinsam können wir es schaffen, die Corona-Pandemie einzudämmen. Sehr gerne haben wir mit der Teststation eine Möglichkeit auf die Beine gestellt, um einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung zu gehen und unseren Beitrag für die Region zu leisten.“, sagt Co-CEO Götz Schmiedeknecht.

Die Öffnungszeiten ab 03.05.2021

Montag, 03.05.2021 09:00 bis 19:00 Uhr

Dienstag, 04.05.2021 08:00 bis 20:00 Uhr

Mittwoch, 05.05.2021 06:00 bis 14:00 Uhr

Donnerstag, 06.05.2021 08:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 16:00 Uhr

Freitag, 07.05.2021 08:30 bis 16:30 Uhr

Samstag, 08.05.2021 16:00 bis 19:00 Uhr

Sonntag, 09.05.2021 16:00 bis 19:00 Uhr

Die Öffnungszeiten 10.05.2021

Montag, 10.05.2021 06:00 bis 19:00 Uhr

Dienstag, 11.05.2021 08:00 bis 20:00 Uhr

Mittwoch, 12.05.2021 06:00 bis 14:00 Uhr

Donnerstag, 13.05.2021 16:00 bis 19:00 Uhr

Freitag, 14.05.2021 08:30 bis 16:30 Uhr

Samstag, 15.05.2021 16:00 bis 19:00 Uhr

Sonntag, 16.05.2021 16:00 bis 19:00 Uhr

Ende letzten Jahres hat Salamander bekanntgegeben, wie das Unternehmen sich für Klimaschutz einsetzen will und was der Unternehmensstandort damit zu tun hat.

Umsatz von über 250 Millionen Euro

Die Salamander Industrie-Produkte GmbH mit Stammsitz in Türkheim/Unterallgäu gehört zu den führenden europäischen Qualitätsgebern für energiesparende, designorientierte Fenster- und Türsysteme. Das Unternehmen ist mehrheitlich in Familienbesitz. Bei einem Umsatz von über 250 Millionen Euro beschäftigt Salamander weltweit insgesamt rund 1.450 Mitarbeiter, davon rund 60 Auszubildende an mehreren Standorten, und vertreibt seine Profilsysteme in über 50 Ländern der Welt. Der international tätige Geschäftsbereich Salamander Window & Door Systems trägt den größten Anteil am Umsatz.