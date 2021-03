Augsburger Hotel Maximilian’s benennt zweiten Manager

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Michael Artner steigt im ersten Haus am Platz zum Hotel Manager auf. Er wird somit an der Seite von Theodor Gandenheimer – dem Managing Director des Maximilian’s – zukünftig für den gesamten operativen Hotelablauf verantwortlich sein. Zusätzlich wird der 34-Jährige als Commercial Director weiterhin die Bereiche Sales & Marketing, E-Commerce und Revenue Management verantworten. Seine Kernaufgabe in den nächsten Monaten ist die strategische Ausrichtung zum Restart sowie die Neupositionierung nach der Krise. Artner ist seit 2016 für das Hotel Maximilian‘s tätig und bekleidete die Positionen des Director of Sales & Marketing und des Asst. General Managers. Zuvor war Artner zehn Jahre für Marriott tätig. „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung an der Seite von Theodor Gandenheimer. Ich habe lange auf diese Position hingearbeitet und bin sehr stolz, im ersten Haus am Platz mit diesem herausragenden Team arbeiten zu dürfen. Auf uns warten herausfordernde aber aber auch spannende Zeiten mit vielen neuen Chancen,“ erklärte Michael Artner zu seiner Berufung in die neue Position.

Das Hotel Maximilian‘s gehört zu den traditionsreichsten Hotels in Deutschland und blickt auf eine Geschichte von mehr als 500 Jahren zurück. Jahrelang wurde das Haus als Franchise-Hotel der Marke Steigenberger Hotels & Resorts geführt, bevor sich das Hotel Maximlian‘s im Januar 2020, nun als eigenständiges Privathotel, dem amerikanischen Verbund Preferred Hotels & Resorts angeschlossen hat. Das Hotel verfügt über 132 Zimmern und über 1.200 Quadratmetern Veranstaltungsfläche. Gastronomisch befindet sich hier das Gourmet-Restaurant Sartory, ausgezeichnet mit einem Michelin-Stern, das Restaurant maximilian°s mit Show-Küche und Sonnenterrasse sowie die Bar 3M. Zudem verfügt das Hotel über einen 360 Quadratmeter großen Wellnessbereich.