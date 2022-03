Augsburger Hotel Augusta wird Teil von Best Western

Vom 1. April 2022 an geht das 111-Zimmer-Hotel in Augsburgs Innenstadt mit einem neuen internationalen Markenpartner an den Start. So profitiere das Bestandshaus von allen Vertriebs- und Marketingdienstleistungen der BWH Hotel Group, die als Dach der Marke Best Western Hotels & Resorts fungiert. So könne sich noch effektiver auf dem internationalen Markt positionieren. Gleichzeitig bleibe das Hotel vollkommen eigenständig und wirtschaftlich unabhängig. Geführt wird das Haus weiterhin von Hoteldirektorin Anja Lurz.

Das Hotel Augusta in Augsburg beinhaltet 111 Zimmer in zentraler Innenstadtlage und kommt zum 1. April 2022 zur Marke Best Western. Foto: BWH Hotel Group Central Europe

Somit will sich das Hotel Augusta auf die Restart-Phase nach den Corona-Einschränkungen vorbereiten. Als Teil der weltweiten Kooperation individueller Hotels positioniere sich das künftige Best Western Hotel Augusta noch stärker international. Eigentümer des Hotels in der Augsburger Innenstadt ist die Walter Beteiligungen und Immobilien AG aus Augsburg. Dr. Ralf Walter, Vorstand der Aktiengesellschaft, erklärt: „Durch die sehr positiven Erfahrungen bei unserem Best Western Hotel Leipzig City Center sind wir überzeugt, mit Best Western den idealen Partner gefunden zu haben, um die Vorteile eines Privathotels einerseits und eines Markenhotels andererseits zu verbinden.“

Best Western Hotels & Resorts ist eine Markenfamilie der BWH Hotel Group und gehört damit zur weltweiten Gruppe individueller und unabhängig geführter Hotels. „Wir sind sehr stolz darauf, dass wir unsere bestehende Partnerschaft und gute Zusammenarbeit mit der Walter Beteiligungen und Immobilien AG um ein weiteres Hotel ergänzen können, das sich mit der Marke Best Western international aufstellen möchte“, lässt Alexander Teichert verlauten, der als Director Hotel Development bei der BWH Hotel Group Central Europe verantwortlich für das neue Projekt ist. Die BWH Hotel Group Central Europe GmbH mit Sitz in Eschborn bei Frankfurt am Main betreut aktuell rund 230 individuelle Hotels mit insgesamt 18 Marken in zehn Ländern.

„Mit dem neuen Best Western Hotel Augusta in Augsburg, das von April an zu unserer Gruppe gehören wird, sichern wir einen weiteren wichtigen Standort in Deutschland. Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserer Markenfamilie Best Western Hotels & Resorts wieder in der bayerischen Metropole vertreten sind. Das Best Western Hotel Augusta mit seinen 111 großzügigen Zimmern, zentraler Innenstadtlage und modernen Tagungsmöglichkeiten bietet uns exzellente Voraussetzungen, sowohl Privat- als auch Geschäftsreisende anzusprechen und unseren Neuzugang optimal zu vermarkten“, sagt Marcus Smola, Geschäftsführer BWH Hotel Group Central Europe, Mutter der Marke Best Western Hotels & Resorts.