Augsburger Hessing Klinik setzt auf Robotertechnologie

Millionen meist älterer Menschen leiden bundesweit unter Arthrose, also schmerzhaften Gelenkerkrankungen. Bei vielen von ihnen ist das Knie betroffen, erklären die Hessing Kliniken in Augsburg Mitte Mai. Wenn die konservativen und gelenkerhaltenden Maßnahmen ausgeschöpft sind, kann ein neues Kniegelenk für Abhilfe sorgen. Rund 200.000 künstliche Kniegelenke werden laut Klinik jedes Jahr in Deutschland implantiert. Etwa jede fünfte Operation sei für den Patienten allerdings nicht zufriedenstellend. Die Ursache können Fehlstellungen der Prothesen sein. Abweichungen von wenigen Millimetern können hier bereits zu Beschwerden und Bewegungseinschränkungen führen. Schließlich ist das Kniegelenk das größte Gelenk des Körpers und im Vergleich zu anderen Gelenken äußerst komplex, so die Hessing Kliniken.

Um solche Fehlstellungen zu verhindern, setzen die Hessing Kliniken in Augsburg seit diesem Jahr auf Robotertechnologie. Bei Knie-Implantationen kommt das Robotersystem Rosa (Robotic Surgery Assistant) zum Einsatz. „Mit Hilfe des Roboters kann sowohl die äußerst präzise Positionierung des Kunstgelenkes als auch die Optimierung der Weichteilspannung individuell perfekt umgesetzt werden“, erläutert Dr. Jan Tomas, Chefarzt und stellvertretender Ärztlicher Direktor am Zentrum für Endoprothetik der Hessing Kliniken. Hier werden jährlich mehr als 1.000 endoprothetische Eingriffe durchgeführt.

Bei der Roboter-unterstützten Operation werden sogenannte Tracker am Knochen angebracht. Anschließend werden festgelegte knöcherne Referenzpunkte markiert, so dass der Computer die Stellung des Kniegelenkes im Raum erfassen kann. Der Roboter schlägt dann die präzise Prothesenpositionierung anhand der Planung vor, die durch den Operateur intraoperativ individuell angepasst werden kann. „Das letzte Wort hat immer noch der Mensch und nicht die Maschine“, so Dr. Tomas. Durch die Unterstützung des Roboters werde laut Thomas die Positionierung des Kunstgelenkes perfektioniert und die umgebenden Strukturen, wie Gefäße, Nerven und Bänder geschützt. Aufgrund der Zusammenarbeit des Chirurgen mit dem Roboter wird auch von Co-Botik gesprochen, da der Roboter den Operateur wesentlich in der Einstellung der Implantate unterstützt, die einzelnen OP-Schritte aber nur vom erfahrenen Operateur überprüft und durchgeführt werden.

Die Hessing-Klinik in Augsburg. Foto: Hessing-Kliniken

Einzigartige Methode in der Region

Die Vorteile einer solchen Roboter-unterstützten Operation, die in Augsburg und Umgebung einzigartig ist, liegen für den Patienten auf der Hand, betont die Hessing Klinik. Die Präzision solel zu einer besseren Beweglichkeit, weniger Schmerzen, kürzeren Klinikaufenthalten und somit einer rascheren Erholung und schnelleren Rückkehr in den Alltag führen. Erste klinische Untersuchungen bestätigen dies. Auch das Risiko für Folgeoperationen soll geringer sein. Ein weiterer Vorteil der Rosa-Robotik sei laut der Klinik, dass hierfür keine Computertomographiedarstellung des Kniegelenks notwendig ist. Mit den konventionellen Röntgenbildern kann die Software ein 3D Modell des Kniegelenkes entwerfen und die Positionierung sowie passende Größe des Implantats vorschlagen.

Anfang des Jahres 2019 wurde die Erweiterung der Einrichtung bekanntgegeben, damals ging die neue Station mit vorerst 20 Betten in Betrieb. Bis zum Ende des Jahres sind acht weitere hinzugekommen. Damit umfasst die geriatrische Rehabilitationsklinik insgesamt 140 Betten, ist damit die zweitgrößte Bayerns.