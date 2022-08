Augsburger Herbstplärrer 2022: Das erwartet die Besucher

Schwabens größtes Volksfest

Wolfgang Hübschle, Wirtschaftsreferent der Stadt Augsburg, und Josef Diebold, Chef der schwäbischen Schausteller, bei der Pressekonferenz zum Herbstplärrer 2022. Foto: B4BSCHWABEN.de

Am Freitag, 26. August, startet wieder Schwabens größtes Volksfest. Das ist dieses Mal geboten.

Der Herbstplärrer 2022 beginnt am Freitag, 26. August, 18 Uhr, mit dem traditionellen Fassantisch durch Oberbürgermeisterin Eva Weber im Schaller Festzelt. Die Vorbereitungen für Schwabens größtes Volksfest laufen gerade auf Hochtouren. Etwa 25 Prozent der Fahrgeschäfte sind bereits aufgebaut.

Die Schausteller sind gespannt, wie groß der Andrang beim Hersbtplärrer sein wird, sagt Josef Diebold, Chef der schwäbischen Schausteller. Der Osterplärrer war nämlich ein Riesenerfolg.

Neu ist bei den Fahrgeschäften die Schienenbahn X-Racer. Bei der sogenannten Wilden Maus erlebt der Gas eine Fahrt durch 180 Grad-Kurven sowie durch Berg und Tal. Die Maß Bier kostet 10,70 Euro im Schaller- und 10,80 im Binswanger-Festzelt. Das sind jeweils 40 bzw 50 Cent mehr als beim Frühjahrsplärrer.

Am Samstag, 27. August, findet der Plärrerumzug statt. 1.800 Teilnehmer werden erwartet, darunter auch Ministerpräsident Dr. Markus Söder und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Mit seinen reich geschmückten Fuhrwerken, bunten Trachten und zünftigen Blaskapellen zieht der Festumzug von der Prinzregentenstraße über die Schaezlerstraße, Fröhlichstraße, Volkhartstraße in die Gesundbrunnenstraße und schlussendlich zum Plärrergelände. Wegen der Baustelle am Moritzplatz wird die Maximilianstraße dieses Mal nicht genutzt. Start ist um 12:30 Uhr.

Das Volksfest endet am 11. September mit einem Brilliant-Feuerwerk, welches an allen drei Freitagen stattfindet.