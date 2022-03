Augsburger Hauptbahnhof: Bahnsteig A ist bald fertig

Gebaut wird dort im Rahmen der Untertunnelung des Hauptbahnhofs. Der Straßenbahntunnel der swa wurde unter „rollendem Rad“, also während des laufenden Bahnbetriebs gebaut. Jeweils ein Bahnsteig wurde dafür gesperrt und abgerissen, um darunter zu graben. Somit konnte der Zugverkehr der DB über die gesamte Bauzeit aufrechterhalten werden. Mit Abschluss der Bauarbeiten am Bahnsteig A im Juni sind alle Bahnsteige und Gleisen am Hauptbahnhof wieder in Betreib. „Für alle Projektbeteiligten ist es ein großer Erfolg, dass nach mehr als zehn Jahren Bauzeit und den schwierigen Rahmenbedingungen wie der Pandemie alle Bauschritte an Gleisen und Bahnsteigen wie geplant abgeschlossen werden können“, sagt Dietmar Orwat, Leiter der swa Projektgesellschaft.

Fertiger Gleisbau in der Wendeschleife

Auch der Gleisbau im Straßenbahntunnel der Stadtwerke Augsburg unter dem Hauptbahnhof schreitet weiter voran. Im Tunnel West, der Wendeschleife und dem Vorplatz West ist der Gleisbau nun komplett fertig. Nächstes Jahr sollen hier zunächst zwei Straßenbahnlinien der swa rollen. Die Linien 4 und 6 und damit zwei der drei vorgesehenen Straßenbahnlinien werden bereits in der Hauptbahnhof-Haltestelle halten und über die unterirdische Wendeschleife wenden. Die Schienen verlaufen vorerst bis auf den Vorplatz West, um einen späteren Anschluss der geplanten Linie 5 zu gewährleisten. Im Tunnel West und der Wendeschleife wurden insgesamt 350 Meter Gleise verlegt. Ab April beginnen die technischen Ausbauarbeiten im Tunnel Ost Richtung Innenstadt. Dort werden an der Straßenbahnrampe in der Halderstraße Fundamente für die Fahrleitungsmasten errichtet sowie der Gleisbau begonnen.

Die unterirdische Straßenbahnhaltestelle nimmt Gestalt an

Auch der Rohbau im Stationsbauwerk liegt im Zeitplan. Es umfasst die künftige Straßenbahnhaltestelle sowie die neue Verteilerebene, wo künftig die Fahrgäste barrierefrei über Rolltreppen und Aufzüge zu den Zügen an der Oberfläche und der Tram im Untergrund gelangen. Die unterirdische Straßenbahnhaltestelle nimmt immer mehr Gestalt an. Dort werden in den nächsten Monaten bereits Glasfassaden mit Hintergrundbeleuchtung, Türen und Geländer angebracht sowie die Bodenbeläge eingebaut. Auch der Rohbau für die 18 Meter breite Verteilerebene ist fast fertig. Im April beginnt zudem die Wiederherstellung der denkmalgeschützten Bahnhofshalle. Die historischen Fenster, Türen und Wandverkleidungen sind im Original aufbewahrt worden und werden nun wieder eingebaut.

Das Gesamtprojekt „Mobilitätsdrehscheibe“

Wenn die Straßenbahnhaltestelle unter dem Hauptbahnhof 2023 eröffnet wird, ist ein Großteil des Gesamtprojekts „Mobilitätsdrehscheibe“ fertig, das aus sechs Teilprojekten besteht. Die Straßenbahnlinie 6 nach Friedberg ist seit 2010 in Betrieb, der neue Königsplatz wurde 2013 eröffnet, die neue Linie 3 verbindet seit Dezember 2021 Augsburg und Königsbrunn. Auch die Verlängerung der Linie 1 und der Neubau der Linie 5 Richtung Uniklinikum sind Teil des Gesamtprojekts.

Große Investition für swa und die DB

Insgesamt investieren die swa damit mehr als eine halbe Milliarde Euro in den zukunftsfähigen Ausbau des Nahverkehrs und damit in den Klimaschutz in Augsburg und der Region. Das größte Einzelprojekt ist der Hauptbahnhof mit rund 230 bis 250 Millionen Euro. Mit dem Projekt Hauptbahnhof wird sich die Situation für Fahrgäste wesentlich verbessern. Die Tramhaltestelle im zweiten Untergeschoß ist barrierefrei mit Aufzügen und Fahrtreppen ausgebaut und mit der darüber liegenden ebenfalls barrierefrei ausgebauten Verteilerebene und weiter mit den Bahnsteigen der DB verbunden. Das Projekt wird mit dem Höchstsatz von 83 Prozent der förderfähigen Kosten von Bund und Land bezuschusst. In den zusätzlichen Bahnsteig F für den Regio-Schienen-Takt und die Modernisierung insbesondere bahntechnischer Anlagen investiert die Deutsche Bahn in Augsburg zusätzlich weit über 100 Millionen Euro.