Augsburger Gründerin mit ihrer App heyfam bei „Die Höhle der Löwen“ zu sehen

Weihnachts-Special

Milana Marks bei „Die Höhle der Löwen“. Foto: RTL/Bernd-Michael Maurer

Jedes Jahr aufs Neue: Geburtstage und Weihnachten stehen vor der Tür und immer wieder die gleiche Frage: „Was schenke ich nur?" Milana Marks weiß: „So schön das Schenken auch ist, bereitet es mir, aber auch 62 Prozent der Deutschen, immer wieder Kopfzerbrechen." Und genau für dieses Problem hat die 28-jährige Gründerin mit heyfam eine Lösung entwickelt. „Eine smarte App für Familien- und Freunde-Organisation mit der ersten Möglichkeit des datenbasierten Schenkens", beschreibt Milana heyfam.

So funktioniert heyfam

Dazu werden in der App Profile von Freunden und Familienmitgliedern angelegt und die User werden pünktlich an alle wichtigen familiären Termine und Meilensteine erinnert. Zudem plant die App Zeit für die Geschenksuche mit ein und gibt Bescheid, wenn es mal wieder Zeit wird, auch entfernte Verwandte anzurufen. Diese App stellt Milana Marks am 11. Dezember beim Weihnachtsspecial von „Die Höhle der Löwen“ vor. Sie hofft darauf, einen der bekannen Investoren zu überzeugen.

Milana Marks präsentiert ihre App heyfam den Löwen von „Die Höhle der Löwen“. RTL/Bernd-Michael Maurer

Die App soll nicht nur bei der Geschenksuche unterstützen, sondern mit einem Klick können die User von heyfam nach Angaben von Milana Marks Geschenke und kleine Aufmerksamkeiten direkt an die Empfänger verschicken. „heyfam ist die erste Plattform, die verschiedene Marken auf einer Plattform vereint und so individuell für meine Freunde und Familie die perfekten Geschenke findet. Anhand des hinterlegten Profils mit Alter, Wohnort und Interessen werden Geschenke aus den verschiedensten Produktwelten vorgeschlagen, die perfekt auf den Beschenkten kuratiert sind", erklärt Milana.

Marks arbeitet mit Thalia, Amazon und Co. zusammen

Dafür arbeitet Marks mit Unternehmen wie Amazon, Jochen Schweizer oder Thalia zusammen. Der datenbasierte Algorithmus durchsucht laut Marks alle Produktwelten von Erlebnisgutscheinen über Bücher bis Sportequipment oder Schmuck in der App und auch im Online-Shop. Der User kann das passende Geschenk dann für den Originalpreis über den Kooperationspartner kaufen. „Das Schöne ist, dass unsere App mit der Zeit mitlernt. Sie weiß, was in die Merkliste gelegt wurde, das Alter ändert sich von Jahr zu Jahr, genauso wie Interessen – so können die Geschenkvorschläge mit der Zeit noch passender werden", erklärt die 28-Jährige.

Milana Marks hofft auf einen Deal mit einem Investor von „Die Höhle der Löwen“. RTL/Bernd-Michael Maurer

Milana Marks benötigt Investment von 150.000 Euro

Zu sehen ist ihr Auftritt mit heyfam am 11. Dezember um 20:15 Uhr bei „Die Höhle der Löwen“ auf VOX. Um weiter wachsen zu können, benötigt sie ein Investment von 150.000 Euro und bietet dafür 20 Prozent ihrer Firmenanteile an. Ob sie einen Deal erhalten hat, darf sie vorher Ausstrahlung nicht verraten.