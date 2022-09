Augsburger Gesundheitskasse AOK kooperiert zukünftig mit dem TSV Königsbrunn

Kooperation

Die Übergabe der Partnerschaftsurkunde an die Vereinsverantwortlichen des TSV Königsbrunn. Foto: AOK Augsburg

Die Augsburger Gesundheitskasse AOK unterstützt den TSV Königsbrunn zukünftig mit dem AOK Partnerschaftsprogramm. Dabei profitiert die Mannschaft nicht nur von regelmäßigen Fitnesstests. Welche Vorteile die Kooperation noch bietet.

Die AOK Bayern möchte regionale Sportvereine unterstützen. Der TSV Königsbrunn und die AOK Augsburg haben eine Partnerschaft abgeschlossen, die mit einem gemeinsamen Vereinstag gefeiert wurde. ,,Unter anderem können sich beim Vereinstag die besten Mannschaften für das Junior-Masters-Turnier qualifizieren und im kommenden Jahr gegen Fußballgrößen aus den Nachwuchsleistungszentren des TSV 1860 München und FCA antreten", erklärt Alfred Heigl, Direktor der AOK Augsburg.

Die Gesundheit der Vereinsmitglieder im Blick

„Wir freuen uns schon sehr auf die Zusammenarbeit und darauf, miteinander die Gesundheit der Vereinsmitglieder nachhaltig und langfristig zu fördern", sagt Veronika Schmid, Fachbetreuerin Kooperationen der AOK Augsburg. Es gehe darum, mit Angeboten unter dem Motto „Gesund aufwachsen" schon die Kleinsten zu erreichen. „Wir möchten die Kinder mit viel Spaß zum Kicken auf dem Rasen motivieren und dafür sorgen, dass sie mit Freude am Ball bleiben", meint Alfred Heigl.

Zahlreiche Vorteile durch die Partnerschaft

Noch in diesem Jahr starten die ersten Maßnahmen wie Fitnesstests und Gesundheitsangebote, welche die AOK und der TSV Königsbrunn zusammen umsetzen werden. Darüber hinaus will die AOK die Mannschaften des TSV mit hilfreichen Tipps unterstützen. Alle Angebote der AOK Bayern sind für den Verein kostenfrei. Ein weiteres Ziel der Kooperation ist es, die Freude am gemeinsamen Kicken von der Kinder- bis zur Senioren-Mannschaft langfristig zu fördern.