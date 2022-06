Augsburger German Bionic gewinnt bei den „Elections de la Tech“

Auszeichnung

So sieht das in Paris ausgezeichnette Exoskelett von German Bionic aus. Foto: German Bionic

Erstmals in Paris zu Gast und schon wurde German Bionic ausgezeichnet. Bei den „Elections de la Tech“ gewann das smarte Exoskelett des Augsburger Unternehmens in der Kategorie „Gesundheit − digital und inklusiv“. Was das für das ehemalige Start-up jetzt bedeutet.

Die fünfte Generation des KI-basierten Exoskeletts „Cray X“ des Augsburger Robotikunternehmens German Bionic ist auf der Viva Technology 2022, Europas größtem Start-up- und Tech-Event, bei den erstmalig stattfindenden „Elections de la Tech“ mit einem der Hauptpreise ausgezeichnet worden. „Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, die ja auch viel über die Wertschätzung und Akzeptanz unserer Innovation in der Gesamtbevölkerung aussagt“, sagt Armin G. Schmidt, CEO von German Bionic. „Die Gesundheit von Arbeitenden und die Inklusion aller gesellschaftlichen Gruppen in wichtige Arbeitsprozesse sind schon immer Kernanliegen unseres Unternehmens – sei es in der Logistik, in kritischer Infrastruktur oder in der Pflege. Die VivaTech war ein idealer Rahmen, um unser Exoskelett Cray X im wichtigen Markt Frankreich noch bekannter zu machen. Und wir haben auf der Messe großen Zuspruch aus Industrie, Wirtschaft und Politik erhalten.“

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Prämierung für Innovationen „die eines Tages Ihr Leben verändern können“

Der Wettbewerb „Les elections de la Tech“ wurde von der Mediengruppe Les Echos − Le Parisien, Franceinfo und Netexplo ins Leben gerufen und zum ersten Mal auf der VivaTech-Messe veranstaltet. Hierbei waren Innovationen nominiert, „die eines Tages Ihr Leben verändern können“. Französinnen und Franzosen waren aufgerufen, über die von ihnen favorisierten Innovationen abzustimmen. Das Cray X von German Bionic war von der VivaTech 2022 folgendermaßen vorgestellt worden: „Glauben Sie, dass Roboter die Zukunft der Arbeitswelt sein werden? Denken Sie neu. Die Zukunft könnte in der Augmentierung des Menschen liegen. Dank German Bionic können Arbeitnehmer ihre Arbeit effektiver, schneller, sicherer und besser erledigen. Sie halten Ihnen im wahrsten Sinne des Wortes den Rücken frei. Der Cray X Power Suit von German Bionic wird am Körper befestigt und bietet eine Unterstützung von bis zu 30 kg pro Hebebewegung für den unteren Rücken sowie eine aktive Laufunterstützung für die Beine. Er macht Sie also zu einem Superhelden? Fast. Der Exoskelett-Anzug erleichtert den Mitarbeitern die Arbeit, wenn sie große oder schwere Gegenstände heben, laden oder bewegen. Ziel ist es, die Produktivität zu steigern und gleichzeitig Überlastungen oder Verletzungen während der Arbeit zu verringern. Menschen könnten die neuen Roboter von morgen sein!“

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Hoher Besuch bei German Bionic

Die erstmalige offizielle Präsentation der fünften Generation des Cray X am Demo-Point in der „Discovery Zone“ der VivaTech 2022 hat auch schon vor der Preisverleihung viel Aufmerksamkeit bei Unternehmen, Politik und Medien erregt. So besuchte unter anderem Dr. Hans-Dieter Lucas, Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Frankreich, den Stand und informierte sich über die neuen Features des Cray X der fünften Generation, das als erstes Exoskelett seiner Art zwei Körperregionen gleichzeitig unterstützen können soll und KI-basiert für Ergonomie und Entlastung beim schweren Heben und Laufen sorgen soll.