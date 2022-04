Augsburger Fuggerei spendet Ostereinnahmen an Ukrainehilfe

„Wir haben uns gefreut, dass so viele Besucher am Osterwochenende in die Fuggerei gekommen sind und in vier Tagen eine stattliche Summe in Höhe von 16.120,75 Euro erzielt wurde“, sagt Alexander Erbgraf Fugger Babenhausen, Vorsitzender des Fuggerschen Familienseniorats.

Fuggerei verdoppelte die Spendensumme

„Mit dem Besuch in der Augsburger Fuggerei hat jeder Gast doppelt Gutes getan, denn wir als Stiftung haben die gleiche Summe „obendrauf“ gelegt und spenden insgesamt 32.241,50 Euro an zwei Hilfsorganisationen zugunsten von ukrainischen Geflüchteten“, erklärt Alexander Erbgraf Fugger. So überreicht er am Freitagnachmittag in den Gassen der 500-jährigen Fuggerei symbolisch je einen Scheck in gleicher Höhe von 16.120,75 Euro an Andrii Rymlianskyi, den stellvertretenden Vorsitzenden des Ukrainischen Vereins Augsburg e.V. und Alexander Pereira, Diözesangeschäftsführer des Malteser Hilfsdiensts e.V. in Augsburg.

Ukrainischer Verein Augsburg dankt der Fuggerei

Andrii Rymlianskyi, stellvertretender Vorsitzender des Ukrainischen Vereins Augsburg nahm den symbolischen Spendenscheck entgegen und erklärt: „Wir bedanken uns für die Spende zugunsten unseres Vereins und freuen uns, damit Ukrainern mit spezifischen Hilfsgütern und Medikamenten unterstützen zu können.“

Akt der Solidarität

Alexander Pereira, Diözesangeschäftsführer des Malteser Hilfsdiensts in Augsburg ergänzt: „Wir empfinden die Spende der Fuggerei als besonderes Zeichen der Solidarität, da sie als gemeinnützige Stiftung selber für den Erhalt der ältesten Sozialsiedlung der Welt große Kraftanstrengungen unternehmen muss und auf die Einnahmen durch den Tourismus angewiesen ist.“