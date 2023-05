Augsburger Digitalagentur Xpose360 wird Teil der MAI Group

Umstrukturierung

Die Geschäftsführer der Augsburger Agentur xpose360, Alexander Geißenberger und Markus Kellermann. Foto: xpose360

Kamano, Klaro Media, Leonex und Mediaworx gegründet. Mit Sitz in Hamburg sowie Standorten in Berlin, Köln, München, Paderborn und Wien betreuen die Unternehmen der MAI Group namhafte Kunden wie Allianz, Bugatti, Ebay, Red Bull und viele mehr. Jetzt schließt sich auch mit der Digitalagentur Xpose360 auch ein Unternehmen aus Augsburg der Gruppe an.

So erklärt die Geschäftsführung den Schritt

Die Gründer Alexander Geißenberger und Markus Kellermann äußern sich zu der gemeinsamen Zukunft mir der MAI Group wie folgt: „Digitales Performance-Marketing benötigt zwei Dinge: Angewandte Veränderung und einen holistischen Blick auf die Digitale Landkarte. Wir möchten die Erkenntnisse im Digitalen Marketing aus den vergangenen 14 Jahren mit neuen Leistungsbereichen und an mehr Standorten nutzen. Mit der MAI Group offerieren wir unseren Kunden das gesamte Spektrum an digitalen Servicedienstleistungen. Bewerber:innen bieten wir ein modernes und national aufgestelltes Unternehmen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit.“

MAI Group als Teil der Vision bei xpose360

Die Vision von Xpose 360 sei es, mit dem damit wachsenden Portfolio an digitalen Services, den Wert ihrer Zusammenarbeit mit dem Kundenstamm zu stärken.Mit der MAI Group habe die Digitalagentur nun einen Partner gefunden, welcher das Verständnis von moderner Digitalität teile. Ergänzend zu dem gemeinsamen Werteverständnis werde das Leistungsangebot gegenseitig erweitert. Ein wichtiger Aspekt der Zusammenarbeit sei, dass Xpose360 nun in der Lage ist, Professionals in ganz Deutschland zu gewinnen. Die MAI Group verfüge über mehrere Standorte und Know How in verschiedenen Bereichen. Das schaffe die Möglichkeit, die jeweiligen Teams zu erweitern und mehr Talente zu gewinnen.

Was bedeutet der Zusammenschluss für die Kunden von Xpose360?

Ihren Kunden wolle die Augsburger Digitalagentur durch die Zugehörigkeit zur MAI Group eine breitere Expertise bieten. Dazu sollen unter anderem Komplettlösungen und diverse anknüpfende Leistungsbereiche zählen. Diese können im Bereich CRM, Marketing Automation oder der Herstellung von neuen digitalen Produkten bestehen. Auch die Begleitung der kompletten digitale Transformation sei durch das gebündelte Leistungsspektrum möglich. Bestehende Kundenverhältnisse bleiben unabhängig von der Zusammenarbeit weiterhin bestehend.