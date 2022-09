Augsburger Contecta gewinnt Bronze beim Wettbewerb des VDIV 2022

Auszeichnung

Von links: VDIV-Präsident Wolfgang D. Heckeler, Thomas Hüttl, und Moderatorin Annika Lau. Foto: Andreas Kämper

Die Augsburger Contecta Immobilienverwaltung wurde in Berlin als eine von drei Hausverwaltungen zur Immobilienverwaltung des Jahres 2022 gekürt. Vor mehr als 1.000 Gästen aus der Immobilienbranche erhielt sie im Rahmen des 30. Deutschen Verwaltertags Pokal, Urkunde und Preisgeld für den dritten Platz im jährlichen Wettbewerb des Verbands der deutschen Immobilienverwalter (VDIV).

So überzeugte Contecta die Jury

Für die Jury überzeugten die drei besten der Branche in diesem Jahr aufgrund ihrer Konzepte zur Nachwuchsförderung und -bindung. In der Begründung heißt es: „In den drei Unternehmen werden die jungen Mitarbeitenden besonders gut betreut und gefördert. Sie erhalten von Anfang an einen sogenannten Paten, es gibt regelmäßige Termine zum Austausch und die jungen Menschen werden schnell mit in die Verantwortung genommen. Sie erhalten eigene Projekte und werden ermutigt, ihre Meinung zu vertreten und neue Wege zu gehen.“ Zusammen mit der Contecta wurden die Firmen Krasemann Immobilien Management (Hannover, Platz 1) und die Bayerische Immobilien Management (München, Platz 2) geehrt.

„Über fehlende Fachkräfte wird viel debattiert. Wir als Verband zeichnen daher dieses Jahr Unternehmen aus, die sich aktiv und engagiert für junge Mitarbeitende einsetzen. Sie zu fördern und zu binden, ist die richtige Art, dem Fachkräftemangel zu begegnen“, erklärte Martin Kaßler, Geschäftsführer des VDIV Deutschland.

Das sagen die Contecta Geschäftsführer zu der Auszeichnung

Geschäftsführer Thomas und Christine Hüttl freuen sich sehr über diese Auszeichnung und haben alle Auszubildenden und ihre Ausbildungspaten zur Feier mit nach Berlin eingeladen: „Wir legen nicht nur Wert auf gutes Equipment für digitales Arbeiten und auf individuelle Förderung unseres Nachwuchses sondern leben eine herzliche, ermutigende und wertschätzende Unternehmenskultur. Die Auszeichnung zur Immobilienverwaltung des Jahres bestätigt uns in diesem Engagement und spornt uns und alle Kolleginnen und Kollegen an, in diesem guten Miteinander und mit viel Kreativität und Mut für unsere Kunden aktiv zu sein. Das ist offensichtlich gleichzeitig ein Anreiz für junge Menschen, bei uns mitzuarbeiten. Darauf sind wir stolz und es freut uns sehr!“