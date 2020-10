Augsburger Christkindlesmarkt 2020 aufgrund von Corona abgesagt

Aufgrund der anhaltend steigenden Infektionszahlen muss die Stadt Augsburg den Augsburger Christkindlesmarkt 2020 absagen. Die Entscheidung werde vom Verband der Augsburger Marktkaufleute wie auch vom Schwäbischen Schaustellerverband mitgetragen.

Oberbürgermeisterin Eva Weber bedauere die Entscheidung: „Wir hatten bis zuletzt die Hoffnung, mit einem dezentralen Konzept die notwendigen Hygienemaßnahmen zu garantieren und damit den Christkindlesmarkt auch durchführen zu können. Daran festzuhalten wäre aber ein falsches Signal, denn die Corona-Pandemie zwingt uns zu erheblichen Kontaktbeschränkungen. In einer solchen Situation ist es auch mit einem detaillierten Hygienekonzept nicht zu verantworten, mit Veranstaltungen von der Größe eines Christkindlesmarktes, gezielt Menschen in die Stadt zu locken. Da geht die Gesundheit der Bevölkerung in jedem Fall vor.“

Stadt lobt Loyalität der Schausteller und Marktkaufleute

Wirtschaftsreferent Dr. Wolfgang Hübschle nimmt die geschäftliche Situation der Marktbeschicker in den Blick: „Für die Händlerinnen und Händler wäre der Christkindlesmarkt die letzte Möglichkeit gewesen, die finanziellen Verluste durch bereits abgesagte Märkte und Volksfeste in diesem Jahr halbwegs in Grenzen zu halten. Umso höher ist ihnen anzurechnen, dass sie die Entscheidung der Stadt mittragen.“

Manuela Müller-Manz, Vorsitzende der Augsburger Marktkaufleute, wie auch die beiden Vorsitzenden des Schwäbischen Schaustellerverbandes Josef Diebold und Bruno Noli zeigten in Anbetracht der rasant ansteigenden Corona-Fallzahlen Verständnis für die Absage des Augsburger Christkindlesmarktes. Beide Seiten betonen jedoch, dass die Absage „ein herber Verlust“ sei. Sobald die Fallzahlen es zulassen würden, sollte „eine Gelegenheit gefunden werden, damit in der Innenstadt zur Adventszeit Verkaufsstände aufgestellt werden dürfen.“

Auch Shopping-Night dieses Jahr nicht möglich

Nach Mitteilung der Stadtmarketing-Organisation Augsburg Marketing ist aufgrund der Umstände auch eine Shopping-Night in angepasster Form nicht durchführbar. Trotzdem soll für eine festliche Stimmung gesorgt werden. Zusätzliche Illuminationen sollen die Augsburger Innenstadt zur Adventszeit erleuchten. Auch der Christbaum soll leuchten. Der Baum werde am Montag, 9. November, auf dem Rathausplatz aufgestellt.