Augsburger Brauhaus Riegele verschiebt Honky Tonk auf 2023

Veranstaltung

Das Brauhaus Riegele in der Frölichstraße Augsburg. Foto: B4BSCHWABEN.de

Dieses Jahr wird das 27. Augsburger Musik- und Kneipenfestival nicht stattfinden. Warum die Brauerei Riegele sich dazu entschieden hat.

Erneut wird es kein Riegele Honky Tonk Festival im November geben. Bereits in den vergangenen beiden Jahren musste das kultige Augsburger Kneipenfestival abgesagt werden. Die Ausfälle wurden damals mit der unsicheren Lage der Pandemie begründet. Heuer wird die Veranstaltung aus ähnlichen Gründen verschoben. Denn das Brauhaus Riegele und die Event-Agentur Designdance GmbH haben sich für eine erneute Absage entschieden. Fans des Festivals müssen sich deshalb über ein halbes Jahr gedulden. Der Nachholtermin sei für den 6. Mai 2023 angesetzt.

Sorge vor Einschränkungen ist zu groß

„Wir haben mit der Entscheidung bis zuletzt gewartet und finden es sehr schade. Aber das kommende Infektionsschutzgesetz und die aktuelle Marktsituation bieten einfach keine Planungssicherheit für den Herbst“, erklärt Brauhaus-Geschäftsführer Sebastian Priller-Riegele. Das Risiko, im November mit einer Maskenpflicht ohne Ausnahmen konfrontiert zu werden und damit die Veranstaltung kurzfristig absagen zu müssen, sei einfach zu groß für die Gastronomie. Zum Riegele Honky Tonk strömen jedes Jahr zahlreiche Musikbegeisterte aus Nah und Fern nach Augsburg. Gemeinsam mit engagierten Bands, Künstlern und Musikern sollen sie die Bars der Stadt zum Beben zu bringen. In rund 30 Gastronomiebetrieben ist während des Festivals Livemusik geboten.

Verschiebung habe auch etwas Positives

Die Verschiebung der Veranstaltung in den Mai biete auch Chancen für das Riegele Honky Tonk. Nicht zuletzt können im Mai vielleicht einige Konzerte schon in Biergärten und Außenbereiche verlegt werden, was zahlreiche neue Möglichkeiten für die Programmgestaltung bietet. „Im Frühjahr herrscht wieder allgemeine Aufbruchstimmung, die Menschen wollen nach draußen und Konzerte erleben. Da die Corona-Auflagen zu Ostern wieder auslaufen, kann auch der Gast sicher sein und seine Karten im Vorverkauf vergünstigt kaufen“, sagt Veranstalter Andreas Müller.