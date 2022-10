Augsburger BMK gewinnt „Großen Preis des Mittelstands 2022“

Auszeichnung

Das Team von BMK freut sich über den „Großen Preis des Mittelstands 2022“. Foto: BMK

Von bundesweit über 4.500 nominierten mittelständischen Unternehmen hat die Jury der Oskar-Patzelt Stiftung BMK unter die 14 Preisträger gewählt. Auf der feierlichen Preisverleihung in Würzburg nahm Michael Knöferle, Vertriebs- & Marketingleiter von BMK, nun den Preis für sein Unternehmen aus Augsburg entgegen. Unter dem diesjährigen Motto „Zu neuen Horizonten“ ehrt die Stiftung innovative Mittelständler, die ihren Kurs mit starken Werten steuern und hervorragendes für die Gesellschaft leisten, heißt es in einer Mitteilung – darin hat nun auch BMK überzeugt.

Das bedeutet die Auszeichnung für BMK

Knöferle freute sich über die Auszeichnung und erklärte hier zu: „Unser Motto ‚Gemeinsam, höher, schneller, weiter‘ steht für eine zuverlässige Partnerschaft, die bei BMK mit den Mitarbeitenden und unseren Kunden gepflegt wird. Wir unterstützen die Kunden im gesamten Wertschöpfungsprozess und übernehmen Services, die über die klassischen Fertigungsdienstleistungen hinaus gehen wie Störungsmanagement, Logistikdienstleistungen und Montageprozesse (Box Build).“ Außerdem ergänzte er: „Auch das Thema Nachhaltigkeit ist uns wichtig. Wir engagieren uns im Umwelt- und Klimapakt Bayern, sind Emas zertifiziert und Preisträger des ersten Bayerischen Ressourceneffizienzpreises. Wir freuen uns, dass die Jury des Wettbewerbs ‚Großer Preis des Mittelstandes‘ dieses Engagement gewürdigt und ausgezeichnet hat. Der Dank geht an das gesamte BMK-Team, das gemeinsam den Unterschied macht.“

BMK gehört zu Bayerns Best 50

Dies ist jedoch nicht die einzige Auszeichnung, die das Augsburger Unternehmen jüngst gewonnen hat. Auch bei der jährlichen Ausschreibung zu „Bayerns Best 50“ spielte der Augsburger Elektronik-Akteur auf den oberen Rängen mit. Nach 2018 verlieh das Ministerium die Auszeichnung in diesem Jahr zum zweiten Mal an BMK. Geschäftsführerin Dr. Bärbel Götz zeigte sich zur Verleihung damals positiv: „Als inhabergeführtes mittelständisches Unternehmen übernimmt BMK seit der Gründung im Jahr 1994 unternehmerische Verantwortung. Gerade angesichts der schwierigen Marktsituation mit Corona-Pandemie und Krieg in Europa sowie den daraus resultierenden Störungen in den Lieferketten, ist Kreativität und Flexibilität gefordert. Wir sind stolz, zu den Besten in Bayern zu gehören.“