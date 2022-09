Augsburger BMK gehört zu Bayerns Best 50

Auszeichnung

Übergabe der Auszeichnung Bayerns Best 50. Von links: Hubert Aiwanger (Bayerischer Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie), Dr. Bärbel Götz (Geschäftsführerin BMK), Andreas Schneider (Geschäftsleiter BMK), Juror Stefan Schmal (Partner bei Mazars). Foto: SX Heuser

Die BMK Group GmbH & Co. KG hat die Auszeichnung Bayerns Best 50 erhalten. Hubert Aiwanger übergab diese persönlich. Warum BMK damit geehrt wurde.

Das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie ehrt auch 2022 wieder die 50 wachstumsstärksten mittelständischen Unternehmen. Diese Unternehmen konnten in den letzten fünf Jahren sowohl die Zahl ihrer Mitarbeitenden als auch den Umsatz überdurchschnittlich steigern.

Hubert Aiwanger, Bayerischer Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, übergab im Schloss Schleißheim Dr. Bärbel Götz, Geschäftsführerin von BMK, und Andreas Schneider, Geschäftsleiter bei BMK, die Auszeichnung Bayerns Best 50.

Anerkennung in der Öffentlichkeit

Angesichts des demographischen Wandels und der Herausforderungen der heutigen Arbeitswelt zeigen die ausgezeichneten Mittelständler einen positiven Umgang mit der unternehmerischen Verantwortung, die ihnen zukommt. Diese volkswirtschaftliche und soziale Bedeutung soll durch die Auszeichnung öffentlich Anerkennung finden. Hubert Aiwanger unterstreicht: „Mit Leistung, Einsatz und Kreativität hat der Mittelstand zur wirtschaftlichen Stärke und damit zum Wohlstand in Bayern beigetragen.“

Nach 2018 verlieh das Ministerium die Auszeichnung zum zweiten Mal an BMK. Dr. Bärbel Götz zeigt sich positiv: „Als inhabergeführtes mittelständisches Unternehmen übernimmt BMK seit der Gründung im Jahr 1994 unternehmerische Verantwortung. Gerade angesichts der schwierigen Marktsituation mit Corona-Pandemie und Krieg in Europa sowie den daraus resultierenden Störungen in den Lieferketten, ist Kreativität und Flexibilität gefordert. Wir sind stolz, zu den Besten in Bayern zu gehören.“