Augsburg: So zeigt sich Corona auf dem Arbeitsmarkt 2020

In Anbetracht der Ereignisse sei die Agentur für Arbeit Augsburg mit der Entwicklung der Arbeitslosigkeit im Jahr 2020 zufrieden. Die Corona-Pandemie bringe noch immer große Herausforderungen mit deutlichen Auswirkungen für Wirtschaft und Arbeitsmarkt mit sich. Dennoch bleibe der Arbeitsmarkt in der Region zum Jahresende verhältnismäßig robust.

Zu der Situation auf dem Arbeitsmarkt trage auch der Einsatz von Kurzarbeit bei. Durch das Kurzarbeitergeld wurden die Arbeitsplätze in der Region gesichert. Im April wurde der Höchststand an Anzeigen auf Kurzarbeitergeld verzeichnet. In den darauffolgenden Monaten seien weniger Anzeigen eingegangen – aber nur bis zum Herbst: Im November wurde erneut ein signifikanter Anstieg von Kurzarbeit gemessen.

Am Ende dieses Jahres wurden im Jahresdurchschnitt 16.731 Arbeitslose notiert. Die Arbeitslosenquote 2020 betrug 4,3 Prozent, letztmals war sie im Jahr 2015 höher. Bei allen Personengruppen zeigte sich ein Anstieg. Insgesamt hat sich die Arbeitslosigkeit im gesamten Agenturbezirk um 27,6 Prozent erhöht. Im Bereich der Ausbildung bleibe der Markt für die Bewerber weiterhin sehr günstig. Rein rechnerisch gab es auch im vergangenen Jahr mehr Stellen als Bewerber. Die Zahl der Ausbildungsstellen sank um 4,2 Prozent. Die Zahl der Bewerber stieg um 1,5 Prozent. Insgesamt kamen auf 100 Bewerber 122 Ausbildungsplätze.

„Ich erwarte keinen extremen Einbruch auf dem Arbeitsmarkt im Jahr 2021. Es kommt aber darauf an, wie lange der Lockdown dauert und wie unsere Wirtschaft es schafft, sich auf die Herausforderungen der Tranformation einzustellen und Zukunftsthemen umzusetzen. Ich bin optimistisch, dass wir das in unserer Region gut meistern werden. Uns kommen der breite Branchenmix, die mittelständisch geprägte Wirtschaftsstruktur und das starke Handwerk zugute, außerdem bestehen seit Langem krisenerfahrene Allianzen, die koordiniert alles für die Betroffenen tun werden. Auch im Zeitalter der Digitalisierung und der Transformation werden wir nicht weniger Arbeit haben, die Arbeit verändert sich jedoch. Langfristig kämpfen wir gegen den Fachkräftemangel und setzen stark auf die Qualifizierung von Arbeitslosen und Beschäftigten“, betont Elsa Koller-Knedlik, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Augsburg.