Augsburg: Große Auswahl bei Ausbildungsplätzen

Trotz der Corona-Pandemie: Fast alle Jugendlichen haben zum Stichtag 30. September 2020 eine Ausbildungsstelle gefunden. 57 Jugendliche waren noch auf der Suche und 672 Ausbildungsstellen waren noch unbesetzt. Die Bilanz der Agentur für Arbeit Augsburg sieht folgendermaßen aus: eine Zunahme an Bewerberzahlen, eine Abnahme an Ausbildungsstellen, ein Anstieg der Altbewerber und eine gesunkene Einmündungsquote.

„Wir haben weiterhin einen Bewerbermarkt, was bedeutet, dass die jungen Menschen eine große Auswahl bei der Ausbildungsstellensuche haben“, betont Elsa Koller-Knedlik, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Augsburg. „Denn auf 100 Jugendliche kommen rein rechnerisch 122 Ausbildungsstellen. Fachkräfte werden von den Firmen zum Teil händeringend gesucht, die Verdienstmöglichkeiten sind gut und mit einer Ausbildung ist die Stellensuche bei eingetretener Arbeitslosigkeit meist schneller zu Ende. Zwar haben sich der Findungsprozesse und die Besetzung der Ausbildungsstellen in diesem Jahr verzögert, aber im August und September konnte dann vieles nachgeholt werden.“

Laut Koller-Knedlik haben junge Menschen den Wert einer Ausbildung erkannt: „Die Jugendlichen an sich haben wie in den Jahren zuvor eine große Auswahl bei der Ausbildungsstellensuche. Allerdings müssen sie sich flexibel und mobil zeigen und sich nicht nur auf einen Beruf und einen Ort fixieren, sondern sich Alternativen überlegen. Gerade unser Internetangebot bietet eine Fülle an Informationen und Orientierungshilfen, zum Beispiel Check-U, unser Erkundungstool, hilft beim Finden des beruflichen Wegs. Aber auch unser Youtube-Kanal bietet mit kurzen Filmen den jungen Menschen Orientierung. Dieser ist gerade in Zeiten fehlender Ausbildungsmessen und persönlicher Beratung eine gute Informationsmöglichkeit. Bis Anfang Dezember können Jugendliche aber immer noch eine Ausbildung beginnen. Wir haben noch viele freie Ausbildungsstellen in unserem System.“