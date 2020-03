Augsburg bleibt bei Touristen weiterhin beliebt

2018 war ein Rekordjahr für Augsburgs Übernachtungsbetriebe. Starker Implusgeber war dabei, erklärte Tourismusdirektor Götz Beck von der Regio Augsburg Tourismus GmbH, neben der Messe und dem florierenden Kongress- und Tagungsmarkt nicht zuletzt der boomende „klassische“ Tourismus: Kurzurlaub und Städtetourismus. Mit Themen wie Fugger, Mozart, dem Gedenkjahr für Kaiser Maximilian I. oder auch Brecht sei Augsburg auch in diesem Marktsegment gut aufgestellt, betonte Beck. 70 Jahre Romantische Straße, das noch kaum im Markt penetrierte UNESCO-Welterbe „Augsburger Wassermanagement-System“, die bayerische Landesausstellung in Aichach und Friedberg, aber auch Messen wie die GrindTech und das Kongresswesen ließen auch für 2020 gute Ergebnisse erwarten, ist sich der Augsburger Tourismuschef sicher.

Der Tourismus bleibt stabil

478.115 Gästeankünfte waren es 2018 in Augsburger Übernachtungsbetrieben, im Jahr 2019 wurden nur 474.567 Gäste registriert – ein Minus von neun Promille. Dies stimmt Götz Beck aber nicht negativ, zumal sich bei den registrierten Übernachtungen sogar ein Plus von einem halben Prozent ergab: 860.187 Mal buchten Gäste im Jahr 2019 ein Zimmer in der Stadt, so die aktuell gemeldeten Zahlen des Bayerischen Landesamts für Statistik. Nicht nur die absolute Zahl der Übernachtungen, sondern vor allem auch die von Juni bis Oktober durchschnittlich phasenweise sehr hohe Bettenauslastung, die teils deutlich über dem bayernweiten Mittelwert sei, legen nahe, dass es in Augsburg noch Bedarf an Übernachtungsbetrieben gäbe. Die Zuwächse bei den Übernachtungen führte Beck neben dem ohnehin stetig wachsenden Städtetourismus insbesondere auf das Geschäft mit den Messe-, Tagungs- und Kongressgästen in der Stadt zurück. Er erklärte dazu: „In diesen Markt werden wir weiter investieren.“

Tourismus Plus im Wittelsbacher Land

Zufrieden zeigte sich auch Dr. Klaus Metzger, Landrat des Landkreises Aichach-Friedberg. 5,0 Prozent plus bei den Gästeankünften (130.529 im Jahr 2019) und ein Zuwachs von 3,4 Prozent bei den Übernachtungen (234.214 im Jahr 2019) verzeichnete das Bayerische Landesamt für Statistik für das „Wittelsbacher Land“. Das „Augsburger Land“ hatte dagegen ein kleines Minus von 0,6 Prozent bei den Gästeankünften (222.710 im Jahr 2019) zu verzeichnen. Allerdings war das Plus von 0,9 Prozent bei den Übernachtungen (410.995 im Jahr 2019) für Landrat Martin Sailer ein durchaus erfreulicher Aspekt in der touristischen Vorjahresstatistik.