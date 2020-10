A.T.U-Filialen aus Augsburg ausgezeichnet

In einer aktuellen Umfrage haben Auto Bild und die Statista GmbH die 1.000 besten Kfz-Werkstätten Deutschlands ermittelt. Dabei landeten bereits zum fünften Mal in Folge viele A.T.U-Filialen auf der Bestenliste – darunter auch die Filialen in Augsburg-Bärenkeller, Augsburg-Haunstetten und Augsburg-Lechhausen. Bei der Umfrage bewerteten etwa 13.000 Kunden und Bild-Leser bundesweit über 37.000 Betriebe.

„Diese Auszeichnung gilt unseren engagierten Mitarbeitern“, betont Matthieu Foucart, Vorsitzender der Geschäftsführung von A.T.U. „Wir freuen uns sehr, dass A.T.U unter den besten Werkstätten Deutschlands erneut stark vertreten ist. Produkt- und Servicequalität stehen bei uns an oberster Stelle. Das bestätigen unsere zufriedenen Kunden.“

A.T.U-Filialen stark vertreten

Nach Angaben von Auto Bild und Statista GmbH gibt es in Deutschland circa 37.000 Kfz-Werkstätten. In Bezug auf alle Betriebe beläuft sich der Anteil von A.T.U auf rund 1,5 Prozent. Unter den besten 1.000 machen A.T.U-Filialen jedoch 3,5 Prozent aus. An der Umfrage haben sich rund 13.000 Werkstattbesucher und Auto Bild-Leser beteiligt. Dabei bewerteten die Befragten ihre Kfz-Werkstatt in Bezug auf die Arbeitsqualität, den Service und die Zuverlässigkeit sowie die Transparenz bei der Rechnungsstellung.

Neben den typischen Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an Verbrennern gewinnen auch Services an Elektro- und Hybridfahrzeugen immer mehr an Bedeutung – ein Trend, der durch die stark wachsende Elektromobilität zunimmt. So waren im Jahr 2020 schon mehr als 20.000 Hochvolt-Autos verschiedenster Marken zur Wartung in den A.T.U-Filialen, darunter knapp 1.000 Tesla-Fahrzeuge. Aufgrund umfangreicher Investitionen gibt es bei A.T.U ein großes E-Service-Angebot, das von der Wartung über den Verkauf von Zubehör bis hin zu Lademöglichkeiten reicht.

Grundlage für den Erfolg

Insgesamt verfüge die A.T.U-Belegschaft über eine hohe Qualifikation. So sei jeder dritte Werkstattmitarbeiter im Besitz eines Kfz-Meisterbriefs. Ein umfassendes internes Weiterbildungsangebot und eine auf die Kundenbedürfnisse ausgerichtete Qualitätssicherung seien die Grundlage für den Erfolg der aktuellen Umfrage.