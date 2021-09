AOK findet neue Auszubildende in Augsburg

Landesweit stellte die AOK Bayern rund 250 Azubis zu Monatsbeginn ein. Davon traten insgesamt sieben ihren neuen Lebensabschnitt am Standort Augsburg an. Dabei wurde man mit sonnigem Wetter am Prinzregentenplatz empfangen. Insgesamt befinden sich von der AOK-Direktion damit 22 Nachwuchskräfte in der Lehre zu Sozialversicherungsfachangestellten. In ganz Bayern sind es sogar mehr als 670 Auszubildende. Daher meldet der Versicherungsgeber, dass trotz Corona auch dieses Jahr Verstärkung gefunden werden konnte.

Bei der Krankenkasse möchte man für eine qualitativ hochwertige Beratungskompetenz ausbilden. „Die angehenden Sozialversicherungsfachangestellten erwerben vor Ort umfangreiches Fachwissen über alle Bereiche der Kranken- und Pflegeversicherung und lernen nach und nach alle ausbildungsrelevanten Abteilungen kennen“, erklärt Lisa Kastl, Ausbildungsleiterin der AOK in Augsburg. Die Schulabgänger sollen über die kommenden Jahre kundenorientierte Lösungen an die Hand gelegt bekommen.

Der Unterricht soll aus zwei essenziellen Teilen bestehen. Zum einen der digitale Aspekt, dessen Bedeutsamkeit durch die Corona-Krise noch deutlicher wurde. Zum anderen gehört zu einer erfolgreichen Ausbildungszeit analog vermitteltes Wissen. Auf diesem Wege möchte man sich zukünftige Fachkräfte intern heranziehen. Dass die AOK keinen Mangel an Nachwuchs verkraften muss, ist derzeit nicht selbstverständlich.