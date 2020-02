AHA GmbH schließt Kooperation mit Schweitzer Project AG

Die AHA GmbH aus Gersthofen im Landkreis Augsburg und die Schweitzer Project AG aus Naturns in Italien haben sich auf eine horizontale Kooperation verständigt. Die Vereinbarung zielt dabei auf die Gestaltung von Gesamtkonzepten für Läden des Lebensmittel-Einzelhandels. Damit soll sich das Leistungsspektrum beider Partner in diesem Zielgruppen-Segment erweitern. Die Schweitzer Project AG verfügt bereits über langjährige Erfahrung im internationalen Projektgeschäft im Thekenbau und in der Entwicklung umsatzstarker Standorte weltweit. AHA möchte hingegen neben langjähriger Expertise im Food-Bereich Kreativkompetenzen in der individualisierten Entwicklung von Erlebnis-, Food- und Gastronomiebereichen mitbringen.

Michael Mayer: Wirtschaftliche Erfolge generieren

„Durch die horizontale Kooperation können wir Kunden aus dem Lebensmitteleinzelhandel ein hochwertiges Komplettpaket vom Briefing bis zur Bauabnahme bieten“, erklärte AHA Geschäftsführer Michael Mayer zu der neuen Zusammenarbeit. Außerdem fügte er an: „Das herausragende Know-how der Schweitzer Project AG und von AHA wird dazu beitragen, dass Läden entstehen, die zu hoch frequentierten Kundenmagneten werden und wirtschaftliche Erfolge generieren.“ Bernhard Schweitzer, geschäftsführender Gesellschafter der Schweitzer Project AG, ergänzte dazu: „Getreu unseres Leitmotivs ′Wir denken Handel′ sind wir stets auf der Suche nach Optimierungen für unsere Kunden. Mit der AHA GmbH haben wir einen starken Partner an unserer Seite, um neue, kreative Lösungen zu entwickeln, spannende Einkaufserlebnisse zu schaffen und erfolgreiche Läden zu realisieren.“

Über die AHA GmbH

Gegründet 1997 ist die AHA GmbH aus Gersthofen eines der führenden Unternehmen für Licht- und Einrichtungsarchitektur. Aktuell beschäftigt das Unternehmen aus dem Landkreis Augsburg rund 100 Personen. Die inzwischen über 2.500 AHA-Projekte finden sich beispielsweise in Bäckereien und Konditoreien, Confiserien, Caféhäuser und Feinkostanbieter sowie Erlebnis-Gastronomien.

Über die Schweitzer Project AG

Die Schweitzer Project AG mit Sitz in Naturns in Italien existiert seit 1972 und ist hervorgegangen aus der 1927 von Leo Schweitzer gegründeten Schweitzer Mercantile. Das inhabergeführte Familienunternehmen ist weltweit tätig in der Entwicklung und Realisierung von Läden für den Einzelhandel, den Lebensmittelbereich, den Textilbereich und den Haushaltswarenbereich. Über 1.000 Mitarbeiter fertigen neben Individual-Lösungen auch Serienprodukte für die Rollout Kunden. Derzeit befinden sich Vertriebsniederlassungen in 23 Ländern.